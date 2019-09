Zimski športniki hvaležni odbojkarjem, da so stimulirali navijače #video

Prihajajoča zima brez večjih izrednih tekmovanj – če izvzamemo svetovno prvenstvo v poletih v Planici in klasično svetovno prvenstvo, ki ga imajo biatlonci vsako leto, pa seveda tradicionalne tekme svetovnega pokala na slovenskih tleh – bo za mnoge začetek novega tekmovalnega ciklusa. Bo zatišje pred viharjem, ki ga prinašajo svetovno biatlonsko prvenstvo na Pokljuki leta 2021, olimpijske igre v Pekingu leta 2022 in svetovno nordijsko prvenstvo v Planici leta 2023.

Pred tekmovalkami in tekmovalci je še vsaj dva meseca priprav, tekmovanja se začenjajo konec novembra ali v začetku decembra, le "alpinci" bodo sezono odprli že konec oktobra na ledeniku v Söldnu, nato pa na drugo postajo svetovnega pokala čakali do konca novembra.

O pripravljenosti slovenskih zimskih športnih adutov bomo do začetka sezon na Sportalu še veliko pisali, a dokler je še svež podvig srebrnih slovenskih odbojkarjev, smo ponedeljkovo druženje s šampioni izkoristili tudi za to, da jih malo povprašamo o občutkih v vlogi navijačev. Ilka Štuhec, Filip Flisar, Jakov Fak in Peter Prevc so nam priznali, da se odbojkarski evforiji niso mogli izogniti, niti se ji niso hoteli.

Tole so nam povedali o slovenski odbojkarski pravljici …

"To je tudi motiv za vse nas. Ko bo zima, bomo v akciji!"

Foto: Grega Valančič/Sportida Ilka Štuhec, alpska smučarka: "Evforija, za katero so poskrbeli naši odbojkarji, se me je zelo dotaknila. Imela sem tudi to srečo, da sem si lahko polfinalno tekmo ogledala v živo. To je bila izjemna izkušnja. Že vse od trenutka, ko smo skupaj zapeli Zdravljico. Noro! Ob tem sem pomislila na to, kako lahko fantje odmislijo dogajanje okrog sebe in se tako zelo osredotočijo na igro. Ne le Slovenci, temveč predvsem Poljaki. Kot športnica pa se dobro zavedam, koliko dela je bilo vloženega v tak dosežek. Zato ga odbojkarjem še toliko bolj privoščim. Pravijo, da smo majhni, a v športu smo tako zelo uspešni. To je tudi motiv za vse nas. Ko bo zima, bomo v akciji!"

"Uf, ko je Slovenija zmagala, je vse letelo v zrak"

Foto: Grega Valančič/Sportida Filip Flisar, smučar prostega sloga: "Priznam, da pred evropskim prvenstvom nisem bil zaprisežen odbojkarski navijač. Sem pa spremljal dogajanje. Točka preloma je bila, ko sem se s prijatelji odpravil na javno spremljanje tekme na vurberški grad. Tam sem začutil to neverjetno energijo. Bila je polfinalna tekma. Uf, ko je Slovenija zmagala, je vse letelo v zrak. Vsi kozarci so bili, žal, razbiti. Ponosen sem na naše fante. Fenomenalno. Lepo. Kaj to pomeni za nas, zimske športnike? Čutim, da so navijači stimulirani. To je dobro. V takšnem ozračju bo lepo tekmovati."

Zamudil ravno prvi niz finala

Foto: Grega Valančič/Sportida Jakov Fak, biatlonec: "Pri športih težko padem v evforijo, ker znam svoje emocije pri športu zelo dobro kontrolirati, je pa bilo seveda zanimivo. Si pa nisem uspel ogledati vseh tekem, celo prvi niz finala sem, na primer, zamudil oziroma sem ga spremljal po radiu med vožnjo z avtom, ogledal pa sem si nadaljevanje tekme, ko je šla krivulja žal malce navzdol. Ampak to je šport, fantje so odigrali odlično, na evropskem prvenstvu so dali svoj maksimum. V športu pa je tako, da ne gre vse vedno po željah. Nekateri fantje so bili morda malo razočarani, ampak včasih pride tak nasprotnik, ki ga tisti dan ne premagaš. Ko bodo vse skupaj prespali, malo predelali, bodo z doseženim najbrž zadovoljni tudi tisti, ki so bili takoj po tekmi hudo razočarani."

"Jaz kar padem v te navijaške evforije. Krasno je."

Foto: Grega Valančič/Sportida Peter Prevc, smučarski skakalec: "Odbojko sem spremljal zgolj zaradi uspešne zgodbe reprezentance, prej me ni nikoli zares pritegnila, niti nisem imel kakšnih prijateljev iz tega športa. Športe navadno spremljam zato, ker tam koga poznam, drugih ne. Težko bi rekel, da me ti uspehi motivirajo, ampak jaz tudi sam kar padem v navijaško evforijo. Čakaš na tekme, se veseliš, jeziš … Si 'kavč trener'. Krasno je. Sploh včasih, ko se zavrti Zdravljica, ne vem, zakaj, ampak meni gredo kar kocine pokonci."