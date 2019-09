Kubacki do zmage, Prevc najboljši Slovenec

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na predzadnji tekmi poletne velike nagrade v avstrijskem Hinzenbachu sta se Peter Prevc in Anže Lanišek uvrstila med "top 10." Prevc je zasedel sedmo, Lanišek pa deveto mesto. Zmagal je Poljak Dawid Kubacki, drugi je bil Avstrijec Philipp Aschenwald, tretji pa Poljak Piotr Zyla.

"Z današnjo tekmo sem zelo zadovoljen, glede na to, da so moji skoki trenutno bolj toplo-hladni. Zelo sem vesel, da sem na tekmi prikazal ene boljših skokov v zadnjem obdobju in grem zato z dvignjeno glavo naprej," je po tekmi povedal Prevc.

Na današnji tekmi sta nastopila še dva slovenska smučarska skakalca. Tilen Bartol je zasedel 27. mesto, Rok Justin pa se ni prebil v finalno serijo in je osvojil 37. mesto.

Poletna velika nagrada se bo zaključila prihodnji konec tedna v Klingenthalu, kjer bo nastopil tudi najboljši slovenski skakalec v zadnjem obdobju Timi Zajc.

