Ganljiva poteza srebrnih odbojkarjev, ki odmeva #foto

Njegovi reprezentančni kolegi, s katerimi so v preteklih dneh poskrbeli za pravo odbojkarsko evforijo v Sloveniji, so v Pariz odnesli Ropretov reprezentančni dres in ga med fotografiranjem, s katerim so ovekovečili naslov evropskih podprvakov, postavili na vidno mesto.

S tem so jasno dali vedeti, da je, čeprav ga ni z njimi, prispeval pomemben delček v slovenski odbojkarski mozaik.

Foto: Sportida

Spomnimo, nesrečnega Ropreta so zaradi vnetja slepiča operirali v noči pred polfinalnim obračunom s Poljaki, a je stisnil zobe in soigralce že nekaj ur po operaciji spremljal s tribune. Reprezentanti so takrat zmago posvetili prav njemu, hkrati pa mu tudi obljubili, da mu bodo iz Pariza prinesli zlato odličje.

