Poglejte, kako čustveno je bilo ponoči na Brniku #foto #video

Kljub bolečemu porazu v finalu evropskega prvenstva je slovenska odbojkarska četa selektorja Alberta Giulianija po premisleku in zavedanju, kaj so dosegli, ponoči ob prihodu v domovino kazala že precej vederjši obraz. Foto: Daniel Novakovič/STA

Slovenska odbojkarska reprezentanca, ki se od sinoči (spet) ponaša z nazivom evropskih podprvakov, je okrog druge ure zjutraj z letalom Adrie Airways priletela na brniško letališče. Kljub pozni uri jih je tam pričakala razigrana množica ljudi, več kot ponosna na njihov uspeh. Čeprav so bili igralci po porazu proti Srbom v finalu (1:3) sinoči razumljivo razočarani, pa so ob prihodu v Slovenijo kazali precej vedrejši obraz.

💙💚 Mi, Slovenci!!! Fantje, Slovenija je ponosna na vas in osvojeno srebro na #EuroVolleyM! Hvala, da ste združili Slovenijo in v zadnjih dveh tednih poskrbeli za pravo odbojkarsko mrzlico. 💚💙



#WeAreEuroVolley #sLOVEvolley🇸🇮🏐💪 #ifeelsLOVEnia pic.twitter.com/ogyAnMGgUZ — Slovenia Volleyball (@SloVolley) September 30, 2019

Navijači so slovensko odbojkarsko reprezentanco pričakali v navijaški opremi, s poslikanimi obrazi in slovenskimi zastavami. Po poročanju STA je za dodatno dobro razpoloženje na nočnem sprejemu poskrbel narodno-zabavni trio Domačini iz enega od slovenskih centrov odbojke - Kamnika, z nekaterimi ponarodelimi pesmimi ansamblov bratov Avsenik, Lojzeta Slaka in Franca Miheliča so navijače pripravili tudi do skupinskega prepevanja in vriskanja.

Dogajanje je vrhunec doživelo v trenutku, ko je pred navijače stopil kapetan slovenske reprezentance Tine Urnaut in ponosno dvignil pokal za osvojeno drugo mesto na prvenstvu stare celine, pri proslavljanju pa so se mu pridružili tudi drugi slovenski junaki letošnjega prvenstva.

Kdaj boste lahko pozdravili odbojkarje?



Srebrne odbojkarje, kolesarja Primoža Rogliča in Tadeja Pogačarja ter dobitnike kolajn s svetovnega prvenstva v kajaku in kanuju Evo Terčelj in Nejca Žnidarčiča ter kanuista Luko Božiča boste lahko danes ob 17. uri pozdravili na Kongresnem trgu v Ljubljani.

