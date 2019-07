Filipu Flisarju družinska zelena luč za četrti olimpijski poskus

Še eno leto, še eno leto … Kariero je v zadnjih sezonah podaljševal "na žetone". Letos je ubral nekoliko drugačno taktiko. Hitro je sklenil, da bo vztrajal v karavani smučarskega krosa, a tokrat celo z nekoliko dolgoročnejšim pogledom. Če mu bo zdravje služilo, bo namreč kariero podaljšal za kar tri sezone, torej do olimpijskih iger v Pekingu 2022. "Eh, če zdaj rečem, da bom smučal še eno leto, me boste čez 12 mesecev znova vprašali, kako naprej. Če se nato odločim za dodatno sezono, bom pa stisnil še eno. No, potem pa smo že pri olimpijskih igrah," pravi Filip Flisar.

Nova sezona se bo za Flisarja začela 5. 12. Foto: Getty Images

V tretje ni šlo …

Reklu, da gre v tretje rado, ne more prikimati. Leta 2010 je v Vancouvru brez pretirano visokih pričakovanj prijetno presenetil z uvrstitvijo v polfinale in končnim osmim mestom. Štiri leta pozneje je bil v Sočiju na odlični poti proti zmagovalnim stopničkam, a je v polfinalu grdo padel in se poškodoval. Tudi lani se je moral v Pjongčangu zadovoljiti zgolj z malim finalom. Posledično ostaja olimpijska kolajna edina manjkajoča lovorika v karieri Filipa Flisarja, sicer dobitnika malega globusa, svetovnega prvaka in zmagovalca sedmih tekem svetovnega pokala.

Družina je na prvem mestu

"Sem zelo tekmovalen človek. Kot takšen sem si poskušal predstavljati življenje brez smučarskega krosa. Tudi ob upoštevanju dejstva, da je športnik ob koncu kariere marsičesa naveličan, se nikakor nisem videl v tekmovalnem pokoju. Misel na to, da bi ostal brez tekmovanj, mi ni dala miru. Vse skupaj bi preveč pogrešal. Vem pa tudi, da imam v sebi še nekaj, kar lahko dam temu športu," na vprašanje o tem, kaj je pretehtalo, odgovarja 31-letni Mariborčan in dodaja, da je prejel tudi družinsko zeleno luč za nadaljevanje kariere. "Družina je zdaj vendarle na prvem mestu. Poglejte, šport je res super. A to je del mojega življenja. Z družino pa bi rad ostal do konca svojih dni."

Vancouver, Soči, Pjongčang. Zdaj še Peking? "Zakaj pa ne?!" Foto: Getty Images

Še daleč od snega

Prav te dni se s partnerko Moniko in hčerko odpravlja na krajši oddih. A priprave na novo sezono so, kot pravi, že lep čas v teku. Tudi letos za kondicijske priprave skrbi trener Bojan Struger. "Ker so se že v pretekli zimi začele kazati posledice dolgoletnega športnega udejstvovanja, pri čemer merim na težave s hrbtom, sem se letos veliko posvetil tudi prilagoditvam in preventivnim ukrepom. Opravil sem niz preiskav in terapij," pravi in dodaja: "Baza je postavljena. Zdaj že gradim maksimalno moč. To pomeni, da sem veliko na atletskem štadionu in v fitnesu."

V nemški družbi

Na sneg bo znova stopil avgusta. "Prav veliko v konceptu dela ne bom spreminjal. Nisem 20-letni mladenič, ki bi v iskanju napredka iskal nove in nove metode dela. Ob zaključku kariere ne bom prav veliko eksperimentiral," razmišlja Flisar, ki je lani začel sodelovati z nemško ekipo. "S serviserjem sva se v tej ekipi odlično znašla. Ob koncu sezone so nama dali jasno vedeti, da sva dobrodošla tudi v prihodnje. Preprosto, vsi skupaj smo ocenili, da smo kompatibilni in da drug od drugega dobimo nekaj koristnega. Šport niso le zmage. So tudi slabi časi. Takrat se vidi, kako čvrsta je ekipa. Prestali smo vse preizkuse," je pogovor zaključil najboljši slovenski smučar prostega sloga.

V zadnjih dveh sezonah je bil v krosovskem seštevku svetovnega pokala 18. in 20. V prihodnji zimi želi več. Foto: Getty Images