Filip Flisar: Vse na svetu bi dal, da bi lahko bil Sebastian #video

Manjo Stević, Boštjana 6pack Čukurja, Filipa Flisarja in Sebastiana je včeraj pri sebi gostila Rebeka Dremelj. Ko je nastopil čas sladice, so se oči najbolj zasvetile Sebastianu:

"To je raj na zemlji. Če bi bilo po moje, bi živel samo od carskega praženca, palačink, banan, čokolade … Hvala bogu se zaradi vseh vodenih treningov intenzivno gibljem in vse to porabim, sicer bi se danes verjetno na to večerjo prikotalil. Na stara leta mi sicer vsi govorijo, da bom že videl, kako bo, ko se bo metabolizem upočasnil, in ko gledam druge, res opažam, da pridobivajo v širino, ampak jaz hvala bogu že kar nekaj let ostajam na isti konfekcijski številki."

Rebekina sladica po imenu Čokonjami, ki jo je sestavljal bananin suši, je vse navdušila. Še Filip, ki ni pretiran ljubitelj sladic, je priznal: "To pa ni tako slabo." Rebeka je sicer zatrdila, da je priprava zelo preprosta, ampak da je med njeno pripravo vseeno storila napako. Sebastian se je takoj zatem ponudil, da v primeru, da bo naredila še eno, lahko on z veseljem degustira.

Filip in Manja sta mu nato takoj odstopila svoj del sladice, Rebeka pa mu je prinesla še eno porcijo. Sebastianu so se le še bolj zasvetile oči, Filip pa je priznal, da šele zdaj razume, kakšen užitek je gledati nekoga, ki rad jé.

Na samem pa je priznal: "Jaz bi dal vse na svetu, da bi lahko bil Sebastian. Da bi se lahko 'basal' s temi sladicami do smrti ter se ob tem ne bi zredil. Ampak pri meni to na žalost ne gre."

Kuharsko oddajo Riba, raca, rak lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do petka ob 20. uri. Nocoj pa ne zamudite še epizode priljubljenega kviza Milijonar, ki bo sledila ob 21. uri.

