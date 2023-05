Takšne dobrodošlice ni nihče pričakoval #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V zabavni kuharski oddaji Riba, raca, rak, ki jo na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do petka ob 20. uri, bo svojim gostom večerjo nocoj kuhala Rebeka Dremelj. Manjo Stević, Boštjana 6pack Čukurja, Sebastiana in Filipa Flisarja pa bo šokirala že ob prihodu, saj nihče ne bo pričakoval takšne dobrodošlice.

Rebeka Dremelj je svoje goste pričakala s kozarcem in prigrizkom za dobrodošlico. Ta prigrizek se je drobil in Rebeka je zato kaj hitro prijela sesalec v roke, Filip Flisar pa je to komentiral:

"Jaz sem dobro vedel, da je Rebeka prava mama, čeprav ona ne mara, da ji jaz tako rečem, ampak je res. Takoj, ko smo vstopili, je rekla, da naj se sezujemo, potem je pričela čistiti … Ne more reči, da to ni res. Ona je prava mama. Super ženska."

Rebeka, ki živi na vasi, je nato svoje goste vprašala, kaj doživi vsak človek, ki se odpravi na podeželje. Manja in Filip sta poskušala ugibati, a sta bila pri tem neuspešna. Potem pa je vse presenetil nastop harmonikaša.

Manja je ostala odprtih ust, podobna občutja pa so prevela tudi Sebastiana, ki je dejal: "Rebekina dobrodošlica je pa verjetno edina stvar, ki je nihče ni pričakoval." Boštjan 6pack Čukur pa je ob tem povedal: "Zdaj pa ‘dosti heca’. Zaigrala je harmonika, gasa in gremo!"

Kaj mislite, bo Rebeki uspelo tako navdušiti goste tudi z njenim trihodnim menijem?

Kuharsko oddajo Riba, raca, rak lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do petka ob 20. uri. Nocoj pa ne zamudite še zadnje epizode komentatorske oddaje Poroka na DRUGI pogled, ki bo sledila ob 21. uri.

