S temi jedmi je pevec Sebastian presenetil svoje goste #recept

PREDJED: Pozdrav iz sveta

HUMUS

Sestavine:

čičerika (tekočino, v kateri se je kuhala, prihranimo)

4 žličke tahinija (sezamova pasta)

2 stroka česna (zdrobljena)

1 žlička zdrobljene morske soli

6 žlic kakovostnega ekstradeviškega oljčnega olja (in dodatek za polivanje)

3 žlice in pol sveže iztisnjenega limoninega soka

Priprava: Čičeriko splaknemo v hladni vodi in stresemo v kuhinjski robot. Dodamo tahini, strt česen, sol, limonin sok in sedem žlic prihranjene tekočine iz pločevinke. Kuhinjski robot vključimo in med delovanjem počasi prilivamo olje. Ko je zmes popolnoma združena in gladka, jo stresemo v servirno posodo. Pokapamo jo še z nekaj ekstradeviškega oljčnega olja.

Foto: Planet TV

GUACAMOLE/PICO DE GALLO

Sestavine:

4 avokadi, prepolovljeni in izkoščičeni

datljev paradižnik

1/2 majhne rdeče čebule, drobno sesekljane

1/4 skodelice drobno sesekljanega koriandra

1/2 jalapeno paprike

2 žlici sveže iztisnjenega limetinega soka

sol, sveže mlet poper

Priprava: Na majhne kocke narežemo avokado in češnjev paradižnik. V skledi zmešamo s koriandrom, na drobno sesekljanima rdečo čebulo in jalapeno papriko ter sveže iztisnjenim limetinim sokom. Začinimo s soljo in poprom.

Foto: Planet TV

ENOSTAVEN FLAT BREAD

Sestavine:

300 g navadne moke, prihranite 1/4 skodelice za posip in prilagajanje testa

1/2 žličke soli

50 g nesoljenega masla

185 ml mleka

Priprava:

Stopite maslo v mleku: zmešajte maslo in mleko ter segrevajte, dokler se maslo ne stopi – na štedilniku ali v mikrovalovni pečici.

zmešajte maslo in mleko ter segrevajte, dokler se maslo ne stopi – na štedilniku ali v mikrovalovni pečici. Zmešajte suho: v skledi zmešajte dve skodelici moke, sol, maslo in mleko.

v skledi zmešajte dve skodelici moke, sol, maslo in mleko. Gnetite dve minuti. Dodajte dodatno moko, če je testo preveč lepljivo.

Dodajte dodatno moko, če je testo preveč lepljivo. Počitek 30 minut: zavijte s prozorno folijo in pustite počivati na sobni temperaturi približno 30 minut.

zavijte s prozorno folijo in pustite počivati na sobni temperaturi približno 30 minut. Razvaljajte v kroge: površino potresite z moko, razrežite testo na šest kosov, nato pa jih razvaljajte v kroge, velike 20 centimetrov in debele od dva do tri milimetre.

površino potresite z moko, razrežite testo na šest kosov, nato pa jih razvaljajte v kroge, velike 20 centimetrov in debele od dva do tri milimetre. Segrejte olje: na močnem ognju segrejte ponev proti prijemanju (brez olja).

na močnem ognju segrejte ponev proti prijemanju (brez olja). Peka: v ponev položite en kos testa, pecite približno od minuto do minuto in pol. Ko so na spodnji strani lepe zlate lise, obrnite in pecite na drugi stran od 45 sekund do eno minuto, dokler se na spodnji strani ne pojavijo zlate lise.

v ponev položite en kos testa, pecite približno od minuto do minuto in pol. Ko so na spodnji strani lepe zlate lise, obrnite in pecite na drugi stran od 45 sekund do eno minuto, dokler se na spodnji strani ne pojavijo zlate lise. Zavijte v kuhinjsko krpo: vlaga pomaga zmehčati testo, zaradi česar bo kruh še bolj prožen.

vlaga pomaga zmehčati testo, zaradi česar bo kruh še bolj prožen. Premažite z maslom ali oljem (neobvezno): kruh namažite ali popršite z oljčnim oljem oziroma stopljenim maslom za bolj razkošen zaključek.

GLAVNA JED: Pomlad v mestu (rižota s šparglji)

Sestavine:

šparglji

riž (arborrio)

čebula

jušna osnova (zavitek jušne zelenjave)

parmezan

Foto: Planet TV

Priprava:

Šparglje prelomite in neolesenele dele na drobno narežite, spodnje dele pa z jušno zelenjavo in začimbami skuhajte v jušno osnovo, čebulo olupite. V ponvi segrejte prečiščeno maslo, popecite polovico čebule v kosu, dodajte riž, ga prepražite ter zalijte z vinom (po želji) in jušno osnovo. Rižoto je treba kuhati z občutkom in jo ves čas mešati, ko se počasi doliva jušna osnova, ki jo popije riž. Po približno desetih minutah dodajte šparglje in kuhajte dalje. Ko je riž "al dente", rižota pa primerno kremasta, dodajte nariban parmezan.

Foto: Planet TV

Za sladico je Sebastian pripravil JAGODE IN ČOKOLADO. Šlo je za čokoladni fondi, v katerega so gostje pomakali različne koščke sadja.

