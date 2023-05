Večerja brez mesa in alkohola, potreboval je pomoč #video

Nocoj ob 20. uri v kuharski oddaji Riba, raca, rak kuha pevec in plesalec Sebastian. Ta obljublja, da bo večerja povsem v njegovem stilu. Kaj to pomeni, preverite nocoj.

Pevec in lastnik plesne šole v Mariboru, Sebastian, do danes ni znal kuhati, saj pri njih doma kuha mama. A ko je sprejel povabilo v kuharsko oddajo Riba, raca, rak, se je odločil, da zapusti cono obdobja in se preizkusi tudi v nečem, kar mu ne gre – kuhanju. Sebastian je vegan, intoleranten je tudi na laktozo in ne pije alkohola. Zato bo temu primerna tudi večerja.

Sebastian zelo rad potuje in preizkuša različne kuhinje, rad poskusi lokalno o hrano, na njegovem domačem krožniku pa so tudi sestavine z domačega vrta. Ker ima tudi zelo naporen urnik, je vedno v gibanju, ogromno pa je tudi na poti, zelo pazi tudi na svojo prehrano. Pravi, da je to kot neke vrsto gorivo, zato mora biti vnos kvaliteten.

Danes se bo potrdil, zato se je raziskave lotil z vseh strani. Pomagal si je z družabnimi omrežji, celo ChatGPT, na pomoč je poklical dobrega prijatelja. Zato je bil pomirjen, da bo večerja sploh uspela in da gostje na koncu ne bodo pristali v bolnišnici.

Kuharsko oddajo Riba, raca, rak lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do petka ob 20. uri.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.