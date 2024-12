70 km snežnih užitkov, štiri vrhunska smučišča in ena skupna ski karta!

Zimska sezona na Pohorju bo letos znova navdušila smučarske navdušence s številnimi izboljšavami, novostmi in raznoliko ponudbo, ki pokriva vse želje obiskovalcev. Z vključitvijo štirih smučarskih centrov – Mariborsko Pohorje z Arehom , Rogla , Kope in Jakec Trije kralji – ter skupno smučarsko karto, ki omogoča uživanje na kar 70 km prog, ostaja Pohorje idealna izbira za zimski dopust. Da bo izbira lažja, smo za vas izbrali nekaj ključnih novosti, ki jih prinaša zimska sezona.

1. Sodobna infrastruktura in posodobljena smučišča

Vsa štiri smučarska središča na Pohorju so v želji, da bi zagotovila vrhunsko smučarsko izkušnjo, v zadnjih letih intenzivno vlagala v posodobitev infrastrukture in izboljšanje smučarskih prog. Nova šestsedežnica na smučišču Mašinžaga na Rogli, opremljena z ogrevanimi in pokritimi sedeži, omogoča udobno vožnjo tudi v hladnih dneh, medtem ko nov zasneževalni sistem skrbi za hitro pripravo prog. Ključna investicija na Arehu vključuje postavitev nove štirisedežnice Ruška, ki bo izboljšala smučarsko izkušnjo. Hitrejši prevoz in manj čakanja v vrsti zagotavljajo na Kopah tri nove žičnice – štirisedežnici Kopnik in Pahernik ter dodatni žičnici na Veliki Kopi in nova štirisedežnica Veliki vrh na smučišču Jakec Trije kralji.

Foto: RRA PODRAVJE - MARIBOR

Pohorje se ponaša s skupno 70 kilometri urejenih smučarskih prog, ki omogočajo dovolj prostora za brezskrbno smuko. Razširjena smučišča zmanjšujejo gnečo, obiskovalci pa lahko izbirajo med različnimi težavnostnimi stopnjami: odlične proge tako za družine in začetnike kot za zahtevnejše spuste. Na Mariborskem Pohorju, Rogli in Kopah je omogočena nočna smuka, kar obiskovalcem daje priložnost, da uživajo v smučanju tudi po sončnem zahodu. Osvetljene proge zagotavljajo edinstveno in nepozabno izkušnjo smučanja pod zvezdami.

Smučarske šole na Pohorju za začetnike kot tudi izkušene. Foto: Visit Pohorje

Posebna ponudba je skupna smučarska karta, ki omogoča smučanje na štirih različnih smučiščih v štirih zaporednih dneh. Smučarji lahko vsak dan uživajo na drugi lokaciji, kar prinaša posebno vrednost ob odkrivanju novih prog. Na Kopah in na Jakec Treh kraljih karta vključuje tudi malico, kar dodatno obogati prijetno smučarsko izkušnjo.

Na smučiščih je poskrbljeno tudi za vse spremljevalne aktivnosti in storitve. Na voljo je izposoja opreme, smučarska šola pa zagotavlja strokovno vodenje tako za začetnike kot naprednejše smučarje. Ob smučiščih je poskrbljeno za pohorske kulinarične užitke, tako da se lahko obiskovalci okrepčajo. Vse skupaj zagotavlja, da obiskovalci na Pohorju uživajo v popolni smučarski izkušnji, ki združuje športne aktivnosti, udobje in gastronomijo.

Pohorska kulinarika. Foto: Turistična kmetija Pri Baronu

Pot med krošnjami na Rogli. Foto: Unitur

Poleg smučanja ponuja Pohorje široko paleto zimskih aktivnosti za družine, vključno s sankanjem, tekom na smučeh, turnim smučanjem in zimskim pohodništvom. Vsak center nudi tudi velnes programe za sprostitev po aktivnem dnevu. Razvajajte se v velnes centrih Planja in Natura ali pa si privoščite sprostitev v termalnih bazenih Term Zreče. Na Kopah je na voljo razvajanje v prenovljenem Grmovškovem domu, v Hotelu Jakec na Treh kraljih pa sodobno opremljen velnes center, kjer lahko sprostite misli. Na Mariborskem Pohorju za popolno sprostitev vseh čutov poskrbi velnes center WellNest.

Sprostite misli na Pohorju. Foto: Unitur

Zimska sezona na Pohorju je letos še bolj privlačna zaradi posebnih akcijskih paketov, ki vključujejo večdnevne smučarske vozovnice in ugodnosti, kot so obiski velnesa in polpenzioni. Jakec Trije kralji ponujajo "BUM" pakete, medtem ko Mariborsko Pohorje ponuja petdnevno vozovnico, ki omogoča smuko katerikoli dan v sezoni. Na Kopah pripravljajo pester program zabave ob koncih tedna z znanimi pevci, na svoj račun pa bodo prišli tudi ljubitelji elektronskih ritmov. Zabava po smučanju bo zagotovljena tudi na Rogli. Izberete jo lahko kot konec dnevne ali začetek nočne smuke.

Zimsko pohodništvo na Pohorju. Foto: Jurij Pivka / RRA PODRAVJE - MARIBOR

Pohorje je preprosto dostopno z javnim potniškim prometom. Najbolj razgledna in atraktivna je vožnja z gondolo, Pohorsko vzpenjačo, ki povezuje Maribor z Belvijem ter omogoča hitro in udobno potovanje na vrh Pohorja. Na relaciji Zreče-Rogla vozi redna avtobusna linija, ki obiskovalce pripelje do priljubljenega zimskega letovišča. V prazničnem času pa je posebej zanimiva tudi božično-novoletna linija med Slovenj Gradcem in Kopami, ki bo v obratovanju od 22. decembra do 31. decembra. Z javnim prevozom je torej Pohorje dostopno skozi vse leto, tudi v zimskih mesecih.

8. Pohorje – prva izbira, tudi za našega ambasadorja Filipa Flisarja

Z izboljšano infrastrukturo, atraktivnimi novostmi in pestrim naborom aktivnosti je Pohorje prava izbira za vse ljubitelje zimskih športov, družine, posameznike in skupine, ki iščejo popolno zimsko doživetje. O tem je prepričan tudi Filip Flisar, ambasador blagovne znamke Pohorja, ki je svoje prve smučarske zavoje naredil prav na Pohorju, kjer je začel svojo športno pot.

Želimo si, da bi nas zima razveselila z zimskimi radostmi, ter upamo na obilje snega, ki bo omogočilo nepozabne trenutke na smučiščih Pohorja! Dodatne informacije: Zimske aktivnosti na Pohorju: https://www.pohorje-slovenija.si/zimske-aktivnosti Skupna smučarska karta Pohorje: https://www.pohorje-slovenija.si/dozivetja/skupna-smucarska-karta Spletna stran Pohorje: www.pohorje-slovenija.si Facebook Pohorje: www.facebook.com/PohorjeSlovenija Instagram Pohorje: www.instagram.com/pohorje_slovenija

Naročnik oglasnega sporočila je RRA PODRAVJE - MARIBOR.