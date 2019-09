Slovenski srebrni junaki za OI 2020 tudi proti Gianiju!

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se bo na kvalifikacijskem turnirju za nastop na poletnih olimpijskih igrah prihodnje leto v Tokiu pomerila z Nemčijo, Češko in Belgijo. Kvalifikacijski turnir bo na sporedu med 5. in 10. januarjem prihodnje leto v Berlinu. V drugi skupini bodo igrale Srbija, Francija, Bolgarija in Nizozemska.

Najboljši izbrani vrsti iz obeh skupin se bosta prebili v polfinale, olimpijski nastop v deželi vzhajajočega sonca pa si bo izborila le zmagovalna izbrana vrsta z berlinskega turnirja, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Gostitelje, nemško izbrano vrsto, vodi Italijan Andrea Giani, ki je leta 2015 kot selektor Slovenije na evropskem prvenstvu reprezentanco popeljal do drugega mesta. Nemci so na nedavnem evropskem prvenstvu v četrtfinalu izgubili proti Poljski z 0:3, Belgijci so se poslovili že v osmini finala, ko jih je s 3:2 premagala Ukrajina, Čehi pa so v boju za četrtfinale potegnili krajšo proti bodočim prvakom Srbom (0:3).

Kvalifikacije za OI 2020: Skupina 1: Belgija, Češka, Nemčija, Slovenija

Skupina 2: Bolgarija, Francija, Nizozemska, Srbija Na OI 2020 se bo uvrstil le zmagovalec, sedem reprezentanc pa bo ostalo brez udeležbe na OI 2020.

Srbija, aktualni evropski prvak, še nima priigrane vozovnice za nastop na olimpijskem turnirju v Tokiu. Lahko se zgodi, da bi se v polfinalu oziroma finalu dodatnih kvalifikacij ponovno pomerila s Slovenijo. Foto: CEV

Evropska odbojkarska zveza (Cev) je skupine in udeležence zadnjega sita za nastop na olimpijskih igrah določila na podlagi dosežkov z nedavno končanega evropskega prvenstva v Sloveniji, Belgiji, Franciji in na Nizozemskem, kjer je slovenska izbrana vrsta osvojila odličje srebrnega leska po nedeljskem porazu s Srbijo z 1:3 v sloviti pariški dvorani Bercy.

Na Poljskem se ni izšlo ...

Slovenski odbojkarji morajo v Berlinu nujno osvojiti prvo mesto, če želijo nastopiti v Tokiu. Foto: Sportida Slovenija je prejšnji mesec že nastopila na kvalifikacijskem turnirju za uvrstitev na OI 2020. Na Poljskem je izgubila proti gostiteljem, aktualnim svetovnim prvakom, ki jih je pred dnevi ugnala v polfinalu evropskega prvenstva v Stožicah, praznih rok je ostala tudi proti Franciji, premagala pa je Tunizijo.

"To bi bila uresničitev sanj. Ko sem začel igrati odbojko, sem si rekel, da želim biti nekega dne del tega spektakla. Zdaj vidim, da sem imel malce nerealne želje. Smo pa zdaj vsaj v kvalifikacijah, kar je v odbojki že sam po sebi velikanski uspeh. Zavedamo se, kako težko bo, a se ne predajamo vnaprej. Vsi želimo v Tokio in vse bomo naredili, da nam to uspe," je prejšnji mesec v Sportalovem sobotnem intervjuju razmišljal kapetan Slovenije Tine Urnaut. V začetku leta 2020 lahko uresniči željo, če bo s soigralci kos zelo zahtevnemu izzivu v Berlinu.

Na olimpijskem turnirju v Tokiu bo nastopilo le 12 reprezentanc. Od tega bodo evropske le štiri. Foto: Getty Images

Nastop na olimpijskem turnirju so si doslej že zagotovile Brazilija, ZDA, Italija, Poljska, Rusija, Argentina in Japonska. Nastopilo bo 12 ekip, sedmim že znanim udeležencem pa se bodo prek dodatnih kvalifikacij pridružili predstavniki Evrope, Afrike, Južne Amerike, Severne Amerike in Azije.

