Poljub prikupne Italijanke, ki je ukradla srce srbskemu junaku

Srbski mediji na dolgo in široko opevajo veliko zmago srbskih odbojkarjev. V finalu evropskega prvenstva v Parizu so premagali Slovenijo s 3:1, po dvoboju pa je bilo ogromno govora o junaških igralcih in selektorju, sprejemu v Beogradu, glasnih slovenskih navijačih, ljubezni do domovine, Kosova in še čem, spletni hit pa je postal poljub, ki ga je najboljšemu igralcu tekmovanja Urošu Kovačeviću namenila njegova srčna izbranka iz Italije.

Zgodovinski spopad, prvi finale evropskega prvenstva v odbojki med dvema državama, nastalima na pogorišču nekdanje Jugoslavije, se je končal v korist Srbije. ''Pridite in pozdravite šampione,'' Mondo poziva navijače, da se danes ob 20. uri udeležijo slavnostnega sprejema prvakov v Beogradu. Navijače bodo pozdravila z znamenitega balkona Mestne skupščine v srbski prestolnici, v popoldanskih urah pa bo nove evropske prvake sprejel še srbski predsednik Aleksandar Vučić.

Vrnitev odpisanih v Parizu

Foto: zajem zaslona O tem, kako so srbski odbojkarji po začetnem zaostanku, Slovenija je prvi niz v Parizu dobila s 25:18, povsem nadigrali tekmeca, so se razpisali pri Kurirju.

''Vrnitev odpisanih: To so gladiatorji Bobe (vzdevek Slobodana Kovača, op. p.) in novi junak Srbije. Vrhunska odbojkarska inteligenca Uroša Kovačevića, impresivna zbranost Aleksandra Atanasijevića v najbolj odločilnih točkah, kapetanska igra Nemanje Petrića, moč srbskih stolpov na mreži Srećka Lisinca in Marka Podraščanina … in vrhunsko vodenje Slobodana Kovača. Srbija je dobila vseh osem tekem na prvenstvu, izgubila pa le šest nizov,'' so se ponosno nizale pohvale na račun evropskih prvakov.

Kovač pojasnil ženi, da ne ve, kdaj bo čas za počitnice

Srbski selektor Slobodan Kovač je v to, da bo Srbija na zmagovalnem odru, verjel že pred začetkom EP. Foto: CEV Srbski mediji že na veliko posvečajo pozornost torkovo tekmo nogometne lige prvakov med ''pobratenima'' prvakoma Srbije in Črčije, rdeče-belima Crveno zvezdo in Olympiakosom, še vedno pa je zaznati odbojkarsko evforijo, ki so jo sprožili izbranci Slobodana Kovača, ko so se povzpeli na evropski prestol.

''Žena, ne morem na počitnice. Grem na podelitev in sprejem,'' so v Blic Sportu navedli besede selektorja Slobodana Kovača, naslovljenega kot profesorja odbojke, ko je ženi, ki ga je pred prvenstvom spraševala, kdaj si bo vzel čas za oddih, pojasnjeval, da v bistvu ne ve, kdaj se bo to lahko zgodilo. ''Dejal sem ji, da ne vem, kdaj bo to možno, ker nas bo takrat, ko se bomo vrnili, čakal sprejem. V to sem verjel,'' je povedal nekdanji selektor Slovenije in pojasnil svoj prispevek pri naslovu prvaka: ''Nisem napravil nobenega čudeža, ampak le to, da sem vrhunske igralce povezal in organiziral, da so zaigrali tako, kot znajo. Slovencem nismo dovolili, da bi se razigrali,'' je njegove besede prenesel Blic Sport.

Najboljši odbojkar EP 2019 je Uroš Kovačević, ki je pred leti nosil tudi dres slovenskega prvaka ACH Volley. Foto: CEV

Zmagovalni pehar so prejeli iz rok rojaka, predsednika Evropske odbojkarske zveze (CEV) Aleksandra Boričića, nato pa v slačilnici od sreče prepevali različne pesmi. Prevladovala je ''Ljubim te, ljubim te, ljubim te – Srbija'', ki je postala zaščitni znak nove športne generacije v Srbiji.

Poljub, ki odmeva

Foto: zajem zaslona Srbija je najboljša evropska reprezentanca, ima pa tudi najboljšega odbojkarja stare celine. To je postal stari slovenski znanec Uroš Kovačević. Prejel je priznanje za MVP igralca prvenstva. ''Odbojkarski Messi je odigral fantastičen turnir in zasluženo prejel priznanje,'' so mnenja srbski mediji. V finalu je proti Sloveniji prispeval 20 točk. Pri 26 letih je postal s Srbijo že drugič evropski prvak, dve leti kariere pa je prebil tudi v dresu ACH Volley (2010 – 2012), tako da na njegovi odbojkarski poti nosi pomembno vlogo tudi Slovenija. ''Nihče razen nas ni verjel v to, da lahko postanemo prvaki. To lahko ponovimo tudi na svetovnem prvenstvu,'' poroča Blic Sport.

Kovačević pa ne pleni pozornosti le z izjemnim znanjem, ki ga izkazuje na odbojkarskih tekmah, ampak tudi s svojo srčno izbranko. Skoraj ga ni srbskega medija, ki bi mu ušel strastni poljub, ki ga je prejel od Glorie Baldi. Postal je spletni hit. Baldijeva je italijanska odbojkarica. Igra za Trentino in je ukradla srce srbskemu junaku. ''To je poljub, ki odmeva. Zlati reprezentant Srbije v strastnem objemu s prelepo svetlolasko,'' so denimo zapisali pri SrbijaDanas. Italijanka je bila v Parizu goreča srbska navijačica, kar je na Instagramu dokazala tudi s sliko, na kateri ima oblečen srbski dres.

Gloria Baldi v dresu srbske odbojkarske reprezentance. Foto: zajem zaslona

Dekleta so jih vodila do zlata

Slobodan Kovač na rokah srbskih odbojkarjev. Foto: CEV Mozzart Sport je z velikim ponosom zapisal: ''Srbija je vladar evropske odbojke. Modra četa je poteptala Slovenijo. Zlato je po osmih letih spet v Beogradu, v Srbiji, kamor so pred slabim mesecem prinesel evropsko zlato še odbojkarice. Da, Srbija je vladar evropske odbojke''.

O tem, kako so fantje motivacijo črpali tudi pri dekletih, aktualnih evropskih odbojkarskih prvakinjah, je povedal Nikola Jovović. ''Dekleta, ki vedno osvajajo zlato, so nam predstavljale pot, ki jo želimo prehoditi. Zgledovali smo se po njih. Upam, da bo zaradi nas in njih zdaj začelo trenirati odbojko še več otrok,'' je dejal srbski reprezentant in pohvalil odlično taktično strategijo selektorja: ''V prvem nizu smo bili preveč nervozni. To nas je stalo boljše igre. Nato smo zaigrali s srcem,'' je dodal.

Boljši standard v Sloveniji naredil svoje

Slovenski navijači so v nedeljo preplavili francosko prestolnico. Foto: Sara Pakiž/Planet TV Srbske Novosti so prek pariškega dopisnika Gorana Čvorovića pohvalile slovenske navijače: ''Slovenci so bili na tribunah prepolne dvorane Bercy zelo glasni, zadnjo besedo pa so vendarle imeli srbski navijači. Izgledalo je, kot da bi se tekma igrala v Ljubljani. Čeprav živi v Parizu veliko več Srbov kot Slovencev, je prišlo na tekmo ogromno Slovencev v organiziranih skupinah. Standard in dobra organizacija sta očitno napravila svoje,'' je zapisal.

Slovenija je na tribunah ''premagala'' Srbijo, a pravico do zadnje besede so, zaradi boljše predstave odbojkarjev, vendarle imeli Srbi. Veselili so se novega velikega uspeha v moški odbojki, veselje po zmagi nad Slovenijo pa je bilo zelo prešerno. Slačilnica se je tresla od navijaških decibelov, odpiranja šampanjca in izlivov sreče. Delček njega so srbski junaki prenesli javnosti tudi prek socialnih omrežij …