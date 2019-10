Izolani znajo: sprejeli so ga kot kralja #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tako pred štirimi leti je Izola ponovno ''zagorela" v čast odbojkarskemu junaku Mitji Gaspariniju. Navijaška skupina Ribari je z baklami in dimnimi zavesami in glasnimi napevi pozdravila svojega junaka, ki se je ob teh prizorih zagotovo počutil kot kralj. Saj tudi je, s srebrom na odbojkarskem evropskem prvenstvu se ne more pohvaliti ravno vsak.