V Mariboru odbojkarski spektakel in slovo Mitje Gasparinija

Ženska reprezentanca se bo v četrtek ob 17.45 v dvorani Tabor pomerila z Azerbajdžanom, medtem ko bodo njihovi moški kolegi ob 20.15 začeli obračun z Egiptom, naslednji dan pa se bodo na istem mestu ob 18.35 pomerili še s Kamerunom, so sporočili z Odbojkarske zveze Slovenije (OZS).

To bodo edine tekme pred evropskima prvenstvoma, na katerih bosta slovenski članski reprezentanci na domačih tleh odprli vrata tribun športnim sladokuscem. Odbojkarice bodo z nastopi med smetano stare celine začele 18. avgusta v Gentu v Belgiji, odbojkarji pa 12 dni kasneje v Varni v Bolgariji.

Možič se vrača domov: Vse navijače vljudno vabim na tribune

Rok Možič: "Vedno se rad vračam v mariborsko dvorano, četudi še ni minilo veliko časa, odkar sem tam redno igral." Foto: Volleyballworld "Motivacije nam ne manjka. Vsak igralec je za slovenski dres pripravljen dati vse. Po vrnitvi na treninge smo šele na začetku novih priprav, zato naša igra morda še ne bo popolna, a zagotavljam lahko, da se bomo borili za vsako žogo, kar lahko delno odtehta tudi kakšno napako. Sam se vedno rad vračam v mariborsko dvorano, četudi še ni minilo veliko časa, odkar sem tam redno igral. Vse navijače vljudno vabim na tribune. S soigralci se bomo potrudili, da pripravimo spektakel tudi na igrišču," je pred dvobojema v domačem mestu na novinarski konferenci povedal reprezentančni sprejemalec Rok Možič.

Slovo veterana

Četrtkovo dogajanje v Mariboru bo še toliko bolj posebno, ker se bo na tekmi proti Egiptu od aktivnega igranja pri 39 letih poslovil Mitja Gasparini. Dolgoletni reprezentančni korektor je za izbrano vrsto prvič nastopil pri 19 letih. V slovenskem dresu je zbral 221 nastopov. Bil je član selekcij, ki so osvojile srebrni kolajni na evropskih prvenstvih v letih 2015 in 2019, zlato (2015) in srebro (2011) v evropski ligi (2015) ter tretjo (2016) in drugo (2017) skupino svetovne lige.

Na četrtkovi tekmi proti Egiptu se bo od aktivnega igranja pri 39 letih poslovil Mitja Gasparini. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Vesel sem, da bomo prav mi imeli priložnost, da še zadnjič zaigramo z Mitjo in ga pospremimo v igralski pokoj. Bil je eden tistih prvih motorjev naše reprezentance, eden začetnikov tega, kjer se nahajamo danes," je pred posebno priložnostjo za OZS dejal reprezentant Alen Pajenk, ki si je z Gasparinijem več kot desetletje delil reprezentančno slačilnico.

Pripravljalne tekme slovenskih reprezentanc v Mariboru: Četrtek, 10. avgust:

17.45, Slovenija – Azerbajdžan (ženske)

20.15, Slovenija – Egipt (moški) Petek, 11. avgust:

18.35, Slovenija - Kamerun (moški)

