Slovakinje so se oddolžile Slovenkam

Slovenski selektor Marco Bonitta je drugi obračun s Slovaško začel s precej spremenjeno zasedbo, z Evo Pogačar, Evo Zatković, Sašo Planinšec, Mirto Velikonja Grbac, Mašo Pucelj, Loreno Lorber Fijok in Anjo Mazej. Slovenke so bile v prvem nizu v igri še pri 9:10, a slabši sprejem Slovenk in blok Slovakinj sta ekipi spet oddaljila. Slovakinje so nato prišle do zanesljive prednosti, ki je niso izpustile iz rok.

V drugem nizu sta bili ekipi poravnani na 4:4, tudi sicer je bil ta del igre najbolj izenačen, saj so bile Slovenke blizu tudi še pri 19:20 in 20:22, potem pa so Slovakinje dvakrat ustavile slovenski napad in izkoristile drugo zaključno žogo za vodstvo z 2:0 v nizih.

Tretji niz se ni začel po željah Slovenk, ki so hitro zaostale s 4:13. Čeprav je po nekaj dobrih akcijah Velikonje Grbac in Planinšec slovenske vrsta malce zmanjšala zaostanek, so imele Slovakinje še vedno zanesljivo prednost in narekovale ritem, tako da je bila tekma hitro odločena v korist domačink.

Saša Planinšec je s soigralkami priznala premoč Slovakinj. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Pri Sloveniji je bila tokrat s 13 točkami najboljša strelka Zatković, deset jih je dodala Velikonja Grbac.

"Danes tekma ni šla po naših načrtih. S servisom nam ni uspelo streti njihovega sprejema in posebej še napada. Posledično smo slabše igrale v bloku in obrambi, na kateri moramo še ogromno delati. Tekma je bila pravi pokazatelj za to, kaj nam še manjka do prave forme. Na tem moramo delati prihodnji teden," je po tekmi dejala Planinšec.