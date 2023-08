Slovenke pilijo formo na treh tekmah na Slovaškem

Varovanke Marca Bonitte so zadnje treninge opravile v Mariboru in Hočah. Slovenke, ki so v pripravljalnem obdobju doslej odigrale sedem obračunov z Grkinjami, se bodo zdaj merile s Slovakinjami, v petek in v soboto na uradnih pripravljalnih srečanjih, po dogovoru selektorjev pa se bosta izbrani vrsti na dodatni tekmi srečali še v nedeljo, ob 11. uri.

Foto: OZS "Z zadnjimi treningi v Mariboru sem zadovoljna, saj so se nam na njih pridružile tudi igralke, ki so nastopile na Olimpijskem festivalu evropske mladine v Mariboru. Tako smo bile končno tudi v polni postavi in se tako pripravljale na tekme s Slovaško. Na njih želimo dvigniti raven naše igre in jih odigrati brez napak, ki smo jih v zadnjem obdobju ponavljale. Služile nam bodo tudi, da pridobimo tekmovalno miselnost in samozavest, s katero bomo odšle na evropsko prvenstvo," je pred prvim dvobojem dejala Mirta Velikonja Grbac.

Slovenske odbojkarice se bodo zatem vrnile domov, kjer jih devetega in 10. avgusta čakata še obračuna z Azerbajdžanom, za konec priprav pa se bodo Slovenke 12. in 13. avgusta pomerile še s Hrvaticami.