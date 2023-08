Slovenske odbojkarice ta teden dvakrat z Azerbajdžankami

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo v sklopu priprav na evropsko prvenstvo, ki ga bodo od 15. avgusta naprej skupaj gostile Belgija, Italija, Estonija in Nemčija, odigrala še štiri pripravljalne tekme. Prvi bosta na sporedu v sredo in četrtek proti Azerbajdžanu.

Slovenske odbojkarice so se v nedeljo zvečer vrnile iz Puchova, kjer so se trikrat pomerile s Slovakinjami in vknjižile dve zmagi. Zadnji del priprav pred odhodom v Gent, kjer jih prva tekma EP čaka 18. avgusta proti Poljski, bodo Slovenke opravile v Ljubljani.

Selektor Marco Bonitta, ki je bil s prikazanim na tekmah na Slovaškem precej zadovoljen, navaja Odbojkarska zveza Slovenije, bo imel še naprej na voljo 15 odbojkaric: Saro Najdič, Evo Pogačar, Izo Mlakar, Evo Zatković, Loreno Lorber Fijok, Mijo Šiftar, Mašo Pucelj, Iso Ramić, Najo Boisa, Sašo Planinšec, Niko Milošič, Najo Kukman, Mirto Velikonja Grbac, Anjo Mazej in Katjo Banko.

Po besedah podajalke Najdič bodo treningi, ki jih bo izbrana vrsta še lahko opravila pred potovanjem v Belgijo, v prvi vrsti namenjeni vadbi bloka in obrambe.

"Iz tekme v tekmo skušamo zmanjšati nihanja v igri, ki se nam dogajajo. Proti Slovaški nam je v nekih trenutkih to že uspelo, a proti Azerbajdžanu bomo morali to dvigniti še na višjo raven. Tekme proti Slovaški so pokazale, da moramo še naprej delati na igri v bloku in v obrambi. Pričakujem, da bomo to popravili, obenem pa tudi pozitiven izkupiček za nas, torej zmago," je dejala Najdič.