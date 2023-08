Vrnil se je Vinčić, Tonček Štern pa izpušča tudi EP

Zaradi tega bodo morali igrati po sistemu treh sprejemalcev, bodo pa imeli nekaj več časa, da se na treningih prilagodijo na ta sistem, evropsko prvenstvo v Bolgariji se bo začelo konec avgusta. Dobra novica pa je, da je na priprave prišel tudi Dejan Vinčić, ki bi reprezentanci v ligi, v kateri je Slovenija zasedla sedmo mesto, prav tako prišel zelo prav.

Na sredinem treningu. Foto: OZS "Mi smo veseli vsakega igralca, nam vsak igralec manjka. Imamo dosti mladih, nadarjenih igralcev, a potrebujemo tudi izkušnje. Tonček nam manjka, najbrž se ne bo vrnil niti za EP, manjkal nam je tudi Dejan, zato smo veseli, da je spet z nami. Pogrešamo vsakega, ki je bil dolgo časa z nami, zdaj pa ga ni. Kdor koli pride, pa če samo za eno točko, nam je vedno v pomoč. Pa ne samo nam, tudi v drugih reprezentancah, ki imajo širši bazen, vsak kakovosten igralec pride zelo prav, še posebno, če je tekem veliko," je vsakega igralca vesel Tine Urnaut, ki je v ligi narodov videl dobre in slabe stvari. Verjame pa, da bodo slabe stvari še pravočasno popravili in da bodo pravi, ko bo to najbolj pomembno. Konec koncev tako ne bi bilo prvič, na zadnjih EP so vedno igrali odlično, osvojili tri srebrne kolajne, enkrat pa izpadli v četrtfinalu.

Dejan Vinčić Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Izkušeni podajalec Vinčić v ligi ni igral zaradi poškodbe komolca, zaradi katere je maja prestal operacijo. Da je na pripravah, še ne pomeni, da je stoodstotno pripravljen, a verjame, da je zdravstveno v redu in da bo ekipi lahko pomagal. "Nekaj stvari smo uspešno testirali, zdaj bomo morali še videti, kako se bo komolec odzval po blokih. A verjamem, da ne bo težav," je glede zdravstvenega stanja optimistično razpoložen organizator igre, ki ne skriva, da je reprezentančne kolege zelo pogrešal.

"Devetnajst let sem v reprezentanci, marsikaj smo preživeli skupaj. Pogrešal sem njihovo družbo, pogrešal sem vzdušje, pogrešal sem tekme. Moram pa reči, da sem jih ves čas spremljal. Vstajal sem zgodaj zjutraj, da sem po televiziji gledal tekme, bil kot 'zombi' ali kot delavec v tovarni. Igra sicer ni bila idealna, a glede na vse moram reči, da so dosegli lep rezultat in sem ponosen na njih," je zadovoljen z nastopi v ligi narodov Vinčić.

Foto: OZS

O tekmecih na prvenstvu, ki se bo poleg Bolgarije odvijalo še v Italiji, Makedoniji in Izraelu, odbojkarji še ne razmišljajo, na pripravah bodo povsem osredotočeni nase, o Španiji, Bolgariji, Ukrajini, Finski in Hrvaški, ki še sestavljajo skupino B v Varni, bodo razmišljali šele nekaj dni pred obračuni. Reprezentanca se bo na prvenstvo pripravljala v Ljubljani ter v Mariboru odigrala dve pripravljalni tekmi proti Maroku in Kamerunu. Tekmi bosta 10. in 11. avgusta.