Prvi naslov za Poljsko, največji uspeh za Japonsko

Poljski odbojkarji so zmagovalci lige narodov. V finalu v Gdansku so s 3:1 premagali Američane. Za Poljake, ki so v finalu igrali drugič, je to prvi naslov v ligi narodov, pred dvema letoma so izgubili proti Braziliji. Pred finalom sta se Italija in Japonska pomerili za tretje mesto. Japonci so s 3:2 ugnali svetovne in evropske prvake.

Foto: Guliverimage Odbojkarska reprezentanca Poljske je v finalu zaključnega turnirja v domačem Gdansku s 3:1 (23, -24, 18, 18) premagali Američane. Poljaki so enkrat sicer že zmagali v predhodnici lige narodov, svetovni ligi, leta 2016 so se zmage prav tako veselili pred domačimi navijači, takrat v Krakovu.

Prva dva niza finala sta bila izenačena, končnica je v prvem pripadla Poljakom, v drugem po preobratu Američanom, v tretjem pa so domači povsem prevzeli pobudo in gladko prišli do zmage. V poljski vrsti se je z učinkovitostjo najbolj izkazal korektor Lukasz Kaczmarek, dosegel je 25 točk, Aleksander Sliwka jih je prispeval 14. Pri Američanih jih je Torey Defalco vpisal 14.

Japonski odbojkarji so pred tem prišli do svojega največjega uspeha v tem tekmovanju, potem ko so zasedli tretje mesto in za mesto izboljšali svoj najboljši rezultat, ki so ga sicer dosegli še v svetovni ligi. V malem finalu zaključnega turnirja so v Gdansku s 3:2 (18, 23, -17, -17, 9) ugnali svetovne in evropske prvake Italijane.

Na začetku je bilo videti, da so Japonci precej bolj motivirani od tekmecev, ki so si obetali več ko dvoboj za tretje mesto. Japonci so s svojo značilno igro, s katero so v četrtfinalu ugnali tudi Slovenijo, povedli z 2:0. Toda azzurri so se vrnili v igro, z dvema zanesljivo osvojenima nizoma so prišli do izenačenja, a tie break" je vendarle pripadel ekipi, ki si ga je najbrž bolj želela.

Največji uspeh za Japonsko. Foto: Guliverimage

V japonski vrsti je bil spet najučinkovitejši Juki Išikava, dosegel je 21 točk, le eno manj je prispeval Kento Mijaura, ki je dosegel kar sedem asov. Pri Italijanih je Alessandro Michieletto dosegel 16 točk, štiri z asi.

Liga narodov je s tem imenom na sporedu petič, dvakrat so slavili Rusi, ki letos zaradi invazije na Ukrajino ne nastopajo. Poleg Francozov imajo en naslov še Brazilci, z devetimi naslovi rekorderji po številu zmag v svetovni ligi.

Po ligi narodov še dve veliki tekmovanji

Slovenci so tekmovanje končali na sedmem mestu. Konec avgusta jih čaka evropsko prvenstvo, konec septembra pa olimpijske kvalifikacije. Foto: Volleyball world

Po koncu lige narodov kar nekaj reprezentanc, tudi slovensko, ki je trenutno na zasluženem oddihu, čakata še dve večji tekmovanji. Konec avgusta se bo začelo evropsko prvenstvo, konec septembra pa olimpijske kvalifikacije.

Odbojkarska liga narodov, Gdansk:



Nedelja, 23. julij:



Finale:

Poljska : ZDA 3:1 (23, -24, 18, 18)



Za tretje mesto:

Japonska : Italija 3:2 (18, 23, -17, -17, 9)