Japonci pokopali slovenske upe na polfinale

Slovenska odbojkarska reprezentanca je v četrtfinalu zaključnega turnirja lige narodov v Gdansku z 0:3 (-24, -18, -22) izgubila z Japonsko in tekmovanje končala na sedmem mestu. Pri Japoncih, ki se bodo v polfinalu pomerili z zmagovalcem večernega dvoboja med Poljsko in Brazilijo, je s 27 točkami blestel sprejemalec Juki Išikava. Slovenci se bodo z Japonci znova srečali oktobra v Tokiu v sklopu olimpijskih kvalifikacij. V drugem polfinalu lige narodov si bodo v soboto nasproti stale Italija in ZDA.

Poročilo s tekme Japonska : Slovenija:

Japonska : Slovenija 3:0 (24, 18, 22) Dvorana Ergo Arena, gledalcev 1500, sodnika: Gerardo (Mehika), Nurper (Turčija).

* Japonska: Nišida 12, Onodera 6 (1 blok), Mijaura 1, Otsuka, Jamauči 6 (1 blok), Sekita 1 (1 as), K. Takahaši, Tomita, R. Takahaši 9, Ogava, Išikava 27 (1 as, 4 bloke), Nišijama, Jamamoto, Eiro.

* Slovenija: Pajenk 12 (1 blok), Planinšič, Kozamernik 3 (1 blok), Kök, Toman, Štalekar, Koncilja, Kovačič, Ž. Štern, Ropret, Urnaut 12, Čebulj 9 (1 blok), Možič 10 (2 bloka), Mujanović.

Na Poljskem poteka zaključni turnir letošnje izvedbe lige narodov. Medtem ko so se v ženski konkurenci končne zmage veselile Turkinje, bodo zmagovalci moške konkurence znani v nedeljo. V polfinalu se bodo pomerili Italija in ZDA ter Japonska in zmagovalka dvoboja med Poljsko in Brazilijo.

V boj za tako želeno polfinalno vstopnico lige narodov so se popoldne podali tudi slovenski odbojkarji, a v Ergo Areni niso bili kos Japoncem, ki so v rednem delu tekmovanja dolgo vodili, na koncu pa zasedeli drugo mesto.

Juki Išikava se je ustavil pri 27 točkah. Foto: Guliverimage Varovanci Gheorgheja Cretuja so hitrim azijskim nasprotnikom, ki so uspešno zaustavljali slovenske napade, priznali premoč z 0:3. Še najbolj izenačen je bil prvi set, ko so imeli Slovenci pri 24:23 zaključno žogo za set, a priložnosti niso izkoristili. Na drugi strani so Japonci izkoristili prvo zaključno žogo in set dobili s 26:24. Nadaljevanje, v katerem je Cretu poskušal z menjavami, se je odvijalo po japonskih notah, drugi set so dobili s 25:18, tretjega pa s 25:22 in si tako zagotovili še dve tekmi na Poljskem, v katerih se bodo borili za odličje.

Slovencem je največ težav povzročal izvrstni sprejemalec Juki Išikava, ki je srečanje končal s 27 točkami. Na slovenski strani sta Tine Urnaut in Alen Pajenk dosegla 12 točk, Rok Možič deset, Klemen Čebulj devet, Jan Kozamernik tri.

Oktobra nov obračun Slovenci se bodo z Japonci v tej reprezentančni sezoni srečali še enkrat, in sicer v sklopu olimpijskih kvalifikacij, ki bodo konec septembra in v začetku oktobra v Tokiu.

Zvečer ponovitev polfinala lanskega SP

V večernem četrtfinalu se obeta poslastica med gostitelji Poljaki in Brazilci. Gre za ponovitev polfinala lanskega svetovnega prvenstva, v katerem so po tie-breaku zmagali Poljaki. Zmagovalec dvoboja se bo v soboto za finale udaril z Japonci.

Američani so po tie-breaku ugnali Francoze. Foto: Volleyball world

Američani so se igrali z vodstvom, Italijani ekspresno

Že v sredo sta si boje za odličja priigrali ZDA in Italija. V ponovitvi lanskega finala sta se pomerila ZDA in Francija. Američani so redni del končali na prvem mestu, galski petelini na osmem. Začetek dvoboja se je odvijal povsem po ameriških željah, povedli so z 2:0 (25:21, 25:18), nato pa so varovanci nekdanjega selektorja Slovencev Andree Gianija stopili na plin, dobili naslednja seta (25:17, 26:24) in izsilili peti set. V tem so bili znova boljši Američani, dobili so ga s 15:9 in si zagotovili sobotni polfinale.

Pri ZDA je bil z 22 točkami najbolj razpoložen Matthew Anderson, pri poražencih s 17 Jean Patry, točko manj je dosegel Barthélémy Chinenyeze.

Italijani so v eni uri odpravili Argentino. Foto: Volleyball world

Američani se bodo za finale v soboto pomerili z aktualnimi evropskimi in svetovnimi prvaki Italijani. Azzurri so v večernem dvoboju nadigrali Argentince, s tekmeci so opravili v dobri uri in z zanesljivih 3:0 (17, 13, 14) napredovali v polfinale. Alessandro Michieletto je k zmagi prispeval 15 točk, pri Argentini je največ točk, deset, vknjižil Agustin Loser.

Polfinalna para Sobota, 22. julij

17.00 Italija - ZDA

20.00 Japonska - zmagovalec Poljska/Brazilija

Liga narodov je s tem imenom na sporedu petič, dvakrat so slavili Rusi, ki letos zaradi invazije na Ukrajino ne nastopajo. Poleg Francozov imajo en naslov še Brazilci, sicer z devetimi naslovi rekorderji po zmagah v svetovni ligi.

Odbojkarska liga narodov, zaključni turnir v Gdansku, četrtfinale

Sreda, 19. julij