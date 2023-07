V mislih samo Japonci: Treba bo igrati blizu popolnosti

Slovenski odbojkarji so si že pred koncem rednega dela zagotovili nastop med osmerico najboljših na svetu. Razplet preostalih tekem je nato za tekmeca določil Japonsko, prav ta reprezentanca, redni del je končala na drugem mestu, pa je v teh dneh edina v mislih slovenskih odbojkarjev.

Ti so imeli po vrnitvi s Filipinov, kjer so dosegli dve zmagi (Nizozemska, Kitajska) in doživela dva poraza (Poljska, Italija), nekaj dni prosto, selektor Gheorghe Cretu je svoje igralce v četrtek spet zbral na treningu v Ljubljani. Zadnje priprave bodo trajale do nedelje, na severu Poljske tekma četrtfinala Slovenijo čaka v četrtek.

Urnaut: Smo zelo motivirani, a tudi Japonci so v vrhunski formi

Tine Urnaut Foto: Volleyballworld "Priti med osem na svetu je vrhunski rezultat. To smo odlično izpeljali, 12 tekem smo igrali eni in isti igralci. Tudi to je zelo velik dosežek. Sem vesel, je pa vedno kaj, kar se da izboljšati. Naredili bomo vse, da bomo še boljši in se uvrstiti v polfinale," je dosedanji del lige strnil kapetan Tine Urnaut. "Smo zelo motivirani, a tudi Japonci so v vrhunski formi, ligo so odigrali fenomenalno. Imajo kakovostne zamenjave. Treba bo igrati zelo blizu popolnosti, da jih bomo premagali. Da to želimo, pa ni dvoma in vse bomo naredili za to."

S tekmeci se za zdaj še en obremenjuje. "Nismo jih še gledali. Nekaj so tudi menjali, videli pa smo, da igrajo vrhunsko že od turnirja v Nagoji. Premagovali so tudi ekipe, ki so po rangu pred njimi. V tem trenutku so ekipa, ki ji vse teče, mi pa bodo morali to ustaviti. Če želiš narediti dober rezultat, moraš premagati enega, drugega in tretjega. Razlike so majhne. Kdor je določen dan boljši, zmaga in to je to."

Kovačič: Komaj čakam, da pokažemo, da sodimo v svetovni vrh

Jani Kovačič Foto: Volleyballworld "Osebno sem že izklopil redni del in sem z glavo že pri Japoncih. Komaj čakam, da pokažemo, da sodimo v svetovni vrh. Cretu nas je znal povezati in s to ekipno borbeno igro se da doseči marsikaj. Ko se igra končnica, je ena tekma, ena zmaga. Mi so že pokazali, da znamo biti najboljši na odločilnih tekmah in se ne bojim," pa pred odločilnim dejanjem lige meni Jani Kovačič.

"Japonci so zelo dober nasprotnik, letos še nismo igrali z njimi, lani so nas premagali. Igrajo zelo hitro, imajo zelo dobrega sprejemalca, tako da bo treba pritisniti s servisom. Če to naredimo, smo že opravili veliko dela, pomemben pa bo tudi naš sprejem. Mislim, da imamo kot najvišji cilj v Gdansku prvo mesto, moramo pa iti na vsako točko posebej. Bodo tudi težki trenutku, a letos smo z vsako tekmo psihično rasli. Pokazali smo pokazali, da lahko zelo dobro igramo, ko nam je težko.".

Možič: Nisem še na sto odstotkih

Rok Možič Foto: Volleyballworld Mladi Rok Možič je imel v zadnjem obdobju težave s poškodbo pete. Ta še ni povsem zdrava, a bo Možič skušal po najboljših močeh pomagati ekipi. "Nisem še na sto odstotkih. Čutil sem bolečine in zato v glavi nisem bil povsem pri stvari, ker sem podzavestno pazil. Imam prilagojen program, poskusil se bom čim bolj spočiti, v četrtek pa bom skušal biti stoodstoten, ko bo najbolj pomembno," je o svojem zdravstvenem stanju dejal mladi slovenski reprezentant.

"Prvi cilj je bila uvrstitev na zaključni turnir. To nam je uspelo, osem zmag je kar dobro, zdaj pa razmišljamo samo o četrtfinalu. Če tu končamo, ne bo nihče zadovoljen. Moramo razmišljati, da to tekmo odigramo na najboljši ravni in jo dobimo, potem pa bomo videli, kaj se bo zgodilo."

Slovenija je na 12 tekmah rednega dela lige osemkrat zmagala in štirikrat izgubila. Preostali pari so ZDA - Francija, Argentina - Italija in Poljska - Brazilija.