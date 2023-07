Japonci previsoka ovira za Slovence

Slovenci so v četrtfinalu lige narodov izgubili z Japonci in ostali brez tako želenega polfinala.

Japonska, druga reprezentanca rednega dela, je pokazala zelo dobro predstavo. Blestela je predvsem v obrambi, s katero je ustavila glavne slovenske napadalce. Slovencem ni šlo ne v napadu ne pri servisu, s tem pa niso mogli preprečiti hitre japonske igre. Svojo priložnost, ki bi lahko tehtnico nagnila na njihovo stran, so imeli evropski podprvaki v prvem nizu, ko so zapravili zaključno žogo. Potem pa so popustili, pomagale niso niti menjave, tako da so Japonci, pri katerih je blestel Yuki Ishikawa, dosegel je 27 točk, zasluženo prišli do zmage.

Japonci so že na začetku tekme pokazali, da bodo trd oreh. Po dobrih servisih prvega zvezdnika Ishikawe so povedli z 9:6, a Slovenci so hitro vzpostavili ravnotežje in celo prišli v vodstvo. A odlepiti se jim ni uspelo, predvsem po zaslugi japonske obrambe, ki je nekajkrat reševala nemogoče žoge. Tako je bil niz izenačen vse do končnice, v kateri so Azijci prišli do vodstva s 23:21. Toda vstop v igro Žige Šterna je prinesel preobrat, s tremi odličnimi servisi je omogočil dve zaporedni točki Alena Pajenka in zaključno žogo. A Slovenci je niso izkoristili, tekmec je namreč z odlično obrambo odgovoril s tremi zaporednimi točkami, ki so pomenile vodstvo 1:0.

Kot da je nekoliko nesrečno izgubljeni prvi niz pri Slovencih pustil posledice, saj so bili na začetku drugega nerazpoznavni. Tekmeci so ušli na 9:4, že podatek, da je v napadu točke v glavnem dosegal le centralni bloker Pajenk, pove dosti. Selektor Gheorghe Cretu je spet poskušal s Šternom, zamenjal je tudi podajalca, namesto Gregorja Ropreta je v igro vstopil Uroš Planinšič, začasno so menjave pomagale, Slovenci so se približali na 16:19, toda končnico spet odigrali slabo, z nekaj odločitvami sta jim nagajala tudi sodnika. Japonci so z blokom Šternu prišli do zaključne žoge, že prvo pa so izkoristili.

V tretjem nizu se je Cretu odločil za nekaj rotacij, ne posebej razpoložena Klemen Čebulj in Rok Možič sta zamenjala položaja, a tudi to ni pomagalo. Napad ni deloval, pritiska s servisi ni bilo, Japonci so že na začetku spet prišli do lepe prednosti 8:4. Slovenci se niso predali niso, nekajkrat prišli na dve točki zaostanka, pri izidu 19:21 je kapetan Tine Urnaut dobil blok, kar je bržkone še podžgalo Japonce, ki do konca prednosti niso izpustili iz rok.