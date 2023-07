Slovenski odbojkarji so v četrtfinalu lige narodovo z 0:3 izgubili z Japonci in tekmovanje končali na sedmem mestu.

"Japonci so zasluženo zmagali, treba jim je čestitati. Mi moramo biti boljši v side-outu, boljše servirati, bolj konstanto igrati na višji ravni, kar nam je danes manjkalo. Čaka nas še veliko dela, a najprej nas čaka malo oddiha," je po četrtfinalnem porazu lige narodov z 0:3 (-24, -18, -22) proti Japoncem dejal kapetan slovenske odbojkarske reprezentance Tine Urnaut. Selektor Gheorghe Cretu je kljub porazu zadovoljen z opravljenim delom: "Fantje so lahko ponosni nase."

Zaključni turnir odbojkarske lige narodov v Gdansku se je za slovensko izbrano vrsto končal že po četrtfinalnem dvoboju z Japonsko, ki je bila boljša praktično v vseh elementih igre in si zagotovila napredovanje med zadnje štiri in boj za odličja.

Azijska zasedba je navduševala že v rednem delu tekmovanja, v katerem je nanizala deset zmag, ob koncu pa po porazih z Italijo in Poljsko prvo mesto predala ZDA, sama pa končala na drugem, medtem ko so bili Slovenci sedmi.

Gheorghe Cretu Foto: Guliverimage Še najbolj izenačeno je bilo tokrat v prvem nizu, v katerem varovanci Gheorgheja Cretuja niso izkoristili zaključne žoge, so jo pa tekmeci in set dobili s 26:24, drugega s 25:18, tretjega pa s 25:22.

"V prvem setu smo naredili nekaj ekipnih in posamičnih napak, ki so bile precej boleče. Na trenutke smo igrali dobro in imeli možnost, da se oddaljimo. Imeli smo svoje priložnosti, a v nekaterih situacijah prepoceni izgubljali točke. Kljub temu smo imeli priložnost, da dobimo prvi set, kar nam ni uspelo. V drugem setu so se fantje borili, poskušali priti zraven, v tretjem so bili znova vselej pred nami in morali smo jih loviti. Na koncu so bile dve, tri točke razlike dovolj, da so ostali spredaj in zmagali," je misli po porazu v izjavi za Odbojkarsko zvezo Slovenije strnil selektor Cretu.

Čeprav se njegovim varovancem ni uspelo prebiti v tako želeni polfinale in so tekmovanje končali na sedmem mestu, je Romun na slovenski klopi na fante, med katerimi zaradi poškodbe in operacije ni dveh standardnih reprezentantov Tončka Šterna in Dejana Vinčić (na treningih se je že pridružil), ponosen.

"Lahko rečem, da smo na splošno skozi celotno ligo narodov opravili dobro delo. Ponosen sem na te fante. Zdaj se moramo malo umiriti in odpočiti, nato pa se pripraviti na naslednja tekmovanja. Fantje so lahko ponosni na opravljeno delo. Imamo odlično skupino, ki se zaveda, da lahko izboljša svojo igro."

Foto: Guliverimage

"Japoncem je treba čestitati"

"Japonci so zasluženo zmagali, saj v enem elementu nismo bili boljši od njih. Zelo dobro so igrali v side-outu, dobro sprejemali, boljše servirali od nas. V side-out so držali višjo raven, tako da jim je treba čestitati," je po porazu za OZS dejal kapetan Tine Urnaut, ki ga s soigralci zdaj čaka nekaj odmora, nato pa nadaljevanje priprav na še dve večji akciji te sezone.

Slovence to poletje čakata še dve akciji, z vrhuncem v Tokiu

Konec avgusta bodo branili srebro na evropskem prvenstvu, konec septembra pa bo na sporedu reprezentančni vrhunec z olimpijskimi kvalifikacijami. Slovenci si bodo premierni nastop na olimpijskih igrah poskušali priigrati prav v domovini današnjih tekmecev, v Tokiu.

"Razmišljati moramo o konkretnih ciljih, da smo boljši v side-outu, da boljše serviramo, da bolj konstanto igramo odbojko na višji ravni, kar nam je danes manjkalo. Vidimo, da nas čaka še veliko dela," je povedal Urnaut. Foto: Guliverimage

"Glede na to, da nismo imeli dolgega premora, bomo zdaj imeli malo oddiha, potem pa se bomo pripravili na evropsko prvenstvo in olimpijske kvalifikacije. Razmišljati moramo o konkretnih ciljih, da smo boljši v side-outu, da boljše serviramo, da bolj konstanto igramo odbojko na višji ravni, kar nam je danes manjkalo. To so edini cilji, o katerih razmišljamo. Vidimo, da nas čaka še veliko dela," je za OZS še povedal Urnaut.