Poljaki premagali slovenske krvnike

Odbojkarji Poljske so prvi finalisti lige narodov. V polfinalu zaključnega turnirja v Gdansku so s 3:1 premagali Japonsko, ki si je že z uvrstitvijo v polfinale, v četrtfinalu je bila boljša od Slovenije, zagotovila največji uspeh v tem tekmovanju.

Japonci so v četrtfinalu s 3:0 odpravili Slovence, ki so tekmovanje končali na sedmem mestu, Poljaki pa so brez izgubljenega niza premagali Brazilce. Reprezentanci sta se pomerili na zadnji tekmi rednega dela tekmovanja, ko so Poljaki tekmece premagali s 3:0.

V sobotnem polfinalu je na začetku kazalo, da Japonci lahko pripravlijo presenečenje. Dokaj gladko so dobili prvi niz, nato pa odlično igrali tudi v drugem. A so ga v napeti končnici izgubili, po tem pa je prišlo do popolnega preobrata in domači so zmagali s 3:1 v nizih (-19, 26, 17, 21). S 23 točkami je bil najučinkovitejši igralec tekme Wilfredo Leon, Lukasz Kraczmarek jih je dodal 19, od tega štiri z blokom, pri Japoncih jih je Juki Išikava dosegel 21, štiri z asi.

V večernem polfinalu si nasproti stojita vse bolj razigrana svetovna in evropska prvakinja Italija in prvouvrščene iz rednega dela ZDA. Slovenski zahodni sosedi so se v četrtfinalu s 3:0 poigrali z Argentinci, Američani pa so proti Francozom vodili z 2:0, na koncu pa tekmeca strli po tie-breaku.

Tako finale kot tekma za tretje mesto bosta v nedeljo.

Liga narodov je s tem imenom na sporedu petič, dvakrat so slavili Rusi, ki letos zaradi invazije na Ukrajino ne nastopajo. Poleg Francozov imajo en naslov še Brazilci, sicer z devetimi naslovi rekorderji po zmagah v svetovni ligi.

Po ligi narodov še dve veliki tekmovanji

Po koncu lige narodov kar nekaj reprezentanc, tudi slovensko, ki je trenutno na zasluženem oddihu, čakata še dve večji tekmovanji. Konec avgusta se bo začelo evropsko prvenstvo, konec septembra pa olimpijske kvalifikacije.

Odbojkarska liga narodov, zaključni turnir v Gdansku, polfinale

Sobota, 22. julij:

