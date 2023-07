Slovo slovenskega velikana

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ljubitelji odbojke bodo 10. in 11. avgusta v Mariboru spremljali pripravljalni tekmi obeh slovenskih reprezentanc. Ženska izbrana vrsta se bo merila z Azerbajdžanom, moška bo gostila Maroko in Kamerun. V Dvorani Tabor bo reprezentančni dres še zadnjič oblekel Mitja Gasparini.

Pred slovenskimi odbojkaricami in odbojkarji je eden od vrhuncev letošnje reprezentančne sezone, nastop na evropskem prvenstvu. Ženske bodo skupinski del tekmovanja odigrale v Belgiji in si skušale priboriti uvrstitev v izločilne boje, moški, ki bodo uvodoma nastopali v Bolgariji, pa si znova želijo poseči po najvišjih mestih. V sklopu priprav na EuroVolley bosta naši izbrani vrsti v Mariboru gostili dvodnevni dogodek in se edinkrat v tej reprezentančni sezoni predstavili svojim navijačem.

Slovenke se bodo 10. avgusta srečale z Azerbajdžankami, s katerimi so se v lanskih kvalifikacijah za evropsko prvenstvo pomerile dvakrat in obakrat zmagale. Slovence najprej čaka dvoboj z Marokom, dan kasneje pa bo njihov tekmec Kamerun, ki je bil prvi nasprotnik naše izbrane vrste že na lanskem svetovnem prvenstvu v Ljubljani. Prvotno bi morali varovanci Gheorgheja Cretuja v Dvorani Tabor dvakrat gostiti reprezentanco Irana, a je zadnja odhod na pripravljalno turnejo po Evropi odpovedala.

Obračun z Marokom bo nekaj posebnega, saj se bo od reprezentančnega dresa, ki ga je na uradnih tekmah slovenske izbrane vrste nosil kar 221-krat, poslovil Mitja Gasparini in s tem tudi zaključil svojo bogato športno pot.