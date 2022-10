Čebulj in Kozamernik na vrhu, slovenska obračuna Ropretu in Štalekarjevim

Poljski klub Asseco Resovia, za katerega igrata slovenska reprezentanta Klemen Čebulj in Jan Kozamernik, je vknjižil četrto zaporedno zmago in je vodilni v domačem prvenstvu. Vodilna v italijanskem prvenstvu Perugia Gregorja Ropreta je premagala Verono Roka Možiča. Sašo Štalekar je spremljal zmago svojega Berlina nad Friedrichshafnom Dejana Vinčića in Žige Šterna, Mitja Gasparini pa je z iranskim Foolad Sirjanom prišel do nove zmage.