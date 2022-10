Novi veliki priznanji za mladega Slovenca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mladi slovenski odbojkar in reprezentant Rok Možič je na sobotni tekmi italijanske lige med njegovo Verono in Trentinom prejel novi dve veliki priznanji. Podelili so mu namreč zlati žogi tako za najboljšega odbojkarja pretekle sezone po skupno doseženih točkah kot po osvojenih točkah v napadu.