Urnaut v spremstvu gasilskih siren in vodnega slavoloka #foto

Slovenski športniki, ki so nad razveseljevali v zadnjih dneh, so danes dočakali sprejeme tudi v domačih krajih. Veselo je bilo v Novi Gorici, v Slovenski Bistrici in na Ravnah na Koroškem.

Množica ljudi se je popoldne zbrala na Ravnah na Koroškem, kjer so pripravili sprejem za koroška člana slovenske odbojkarske reprezentance. Tine Urnaut je podporo domačih navijačev opisal kot fantastično, Klemen Čebulj pa se jim je za podporo zahvalil prek video prenosa, saj se sprejema zaradi klubskih obveznosti ni uspel udeležiti.

Pred mestno hišo na Ravnah, kjer se je zbralo kakšnih 1500 ljudi, so iz domačih Kotelj v spremstvu gasilskih siren pripeljali Tineta Urnauta, prihod na Ravne pa so gasilci pospremili še z vodnim slavolokom.

Četudi utrujen po evropskem prvenstvu, na katerem je slovenska reprezentanca v nedeljo osvojila srebrno medaljo, se je Urnaut vidno razveselil množice domačinov vseh starosti, ki so ga v mestnem središču pričakali z zastavami, baloni, oblačili z napisom njegovega priimka in odbojkarskimi žogami v rokah.

Prihod v spremstvu gasilskih siren, ki so ga gasilci pospremili še z vodnim slavolokom. Foto: Vesna Pušnik Brezovnik/STA

Zahvalil se jim je za sprejem in podporo ter dejal, da je ravno od navijačev dobival potrebno energijo na minulih tekmah. Glede reprezentančne ekipe pa je povedal, da je v letošnjem letu postala še bolj izkušena, da so se navadili igrati drug z drugim in navadili igrati težke tekme. Čaka ga nekaj dni počitka, v soboto pa se že odpravlja na Kitajsko. Glede januarskega kvalifikacijskega turnirja za uvrstitev na olimpijske igre v Tokiu pa je dejal, da bodo naredili vse, da se uvrstijo v Tokio.

Ob odsotnosti Klemna Čebulja je zbrane na Ravnah nagovorila njegova mama Janja. "Neizmerno smo ponosni na Klemna, neizmerno smo veseli, da tudi vi njega podpirate v vsem dogajanju, ki je bilo zadnje tri tedne res enkratno," je dejala Čebuljeva, ki je vsem staršem dala nasvet, naj svojim otrokom čim prej kupijo žogo in se z njimi žogajo. "Kajti žoga je tista, ki te vsak trenutek prisili, da skočiš za njo, postaneš velik, največji. Postaneš odličen odbojkar," je dejala Janja Čebulj, ki se ji je na odru pridružil tudi Klemnov oče Miran.

Tudi starša Tineta Urnauta, prav tako odbojkarja Adi in Anita Urnaut, sta pozdravila zbrane, Tine pa se jima je, tako kot vsem trenerjem na Ravnah, javno zahvalil za vso podporo. Legenda jugoslovanske odbojke Adi Urnaut, ki je tudi častni občan Občine Ravne na Koroškem, je zbranim med drugim dejal, da za dober uspeh ni dovolj talent, najbolj pomembno je, da mladi v mladosti pridobijo delovne navade.

Da so posebej ponosni na Čebulja in Urnauta, saj sta na Ravnah začela z prvimi odbojkarskimi koraki, je v nagovoru izpostavil predsednik odbojkarskega kluba Fužinar Sij Metal Ravne David Slatinšek. "Uspeh reprezentance mora biti velika spodbuda in motiv za vse mlade, ki se in se še bodo ukvarjali z odbojko na Ravnah. Za nas, ki pa delujemo in pomagamo v klubih, pa mora biti to kot neka obveza za nadaljnje dobro delo z mladimi," je dejal Slatinšek.

Adi Urnaut, ki je tudi častni občan Občine Ravne na Koroškem, je zbranim med drugim dejal, da za dober uspeh ni dovolj talent, najbolj pomembno je, da mladi v mladosti pridobijo delovne navade. Foto: Vesna Pušnik Brezovnik/STA

"V življenju ti nikoli nihče ne more zagotoviti, da boš najboljši, vedno pa se lahko zaneseš na svojo jekleno voljo, poskušaš postati iz dneva v dan boljši in doseči svoje cilje. In mislim, da so odbojkarji živ dokaz za to," je dodal direktor podjetja Sij Metal Ravne Borut Urnaut.

Ravenski župan Tomaž Rožen pa je dejal, da se toliko ljudi pred mestno hišo ni zbralo v zadnjih 13 ali še več letih, kar je po njegovem dokaz, kako cenijo prispevek obeh odbojkarjev. Obema se je zahvalil, da s svojimi uspehi tudi druge spodbujata k uspehom na drugih področjih in s tem prispevata k razvoju lokalne skupnosti.

Bistričani navdušeno pozdravili četverico srebrnih odbojkarjev

Nekaj sto someščanov je danes v Slovenski Bistrici glasno dočakalo prihod četverice članov srebrne slovenske odbojkarske reprezentance - Tončka in Žigo Šterna, Alena Šketa in Matica Videčnika, ki so svoje prve odbojkarske korake naredili prav v bistriškem klubu. Župan Ivan Žagar se jim je zahvalil za vse lepe trenutke v času evropskega prvenstva.

Tončka in Žigo Šterna, Alena Šketa in Matica Videčnika so pozdravili v Slovenski Bistrici. Foto: Gregor Mlakar/STA

"Prepričan sem, da ti dosežki niso naključni, da je za tem veliko odrekanja in dela, verjetno pa tudi podpora domačih. S tem ste zgled vsem mlajšim generacijam in verjamem, da se bo zanimanje za treninge v bistriškem odbojkarskem klubu še povečalo. Zadnje tedne pa se je tudi ime Slovenske Bistrice veliko slišalo v javnosti, za kar vam prav tako gre zahvala," je dodal Žagar.

Največ reprezentančnih izkušenj ima Alen Šket, ki je bi zraven tudi pri prvi srebrni medalji, za preporod slovenske odbojke pa je na današnjem sprejemu veliko zaslug pripisal prav italijanskemu trenerju Andrei Gianiju, strategu slovenske vrste pred štirimi leti.

"Z njim se je vse skupaj začelo, predvsem njegova taktika in miselnost, nato pa so svoje prispevali tudi ostali, Slobodan Kovač in Alberto Giuliani, pa tudi naše vse bolj bogate izkušnje so prispevale k novemu uspehu," je dejal Šket.

Med najbolj aktivnimi Bistričani je bil tokrat Tonček Štern, ki ga veseli, da so povzročili veliko odbojkarsko evforijo v Sloveniji, vendar upa, da bo tako ostalo in da ne bodo vsi skupaj pozabljeni že čez nekaj mesecev. Navdušen je nad navijači, posebej vesel pa je sprejema v domačem kraju, kjer so jih pričakali znani obrazi.

Fotoutrinki torkovih sprejemov (foto: Gregor Mlakar, Vesna Pušnik Brezovnik, Rosana Rijavec/STA):

Njegov brat Žiga je prav tako vesel uspeha in sprejema, glede olimpijskih kvalifikacij pa je rahlo hudomušno dejal, da upa, da mu tam ne bo potrebno veliko igrati, saj bi to pomenilo, da dobro igrata Klemen Čebulj in Tine Urnaut. Naslednjih akcij se že veseli tudi Videčnik, ki ga najprej čaka sezona pri slovenskem prvaku ACH Volleyju.

Sicer pa se je današnjega sprejema v domačem mestu udeležil še peti odlični bistriški odbojkar Vid Jakopin, ki ga tokrat ni bilo v reprezentanci, se je pa poleti skupaj s Tadejem Boženkom izkazal na mivki.

Novogoričani so sprejeli najboljše kajakaše in odbojkarje

S sprejemom na Bevkovem trgu so se Novogoričani poklonili kajakašem in kanuistom na divjih vodah, ki so s svetovnih prvenstev prinesli kar štiri medalje, ter dvema odbojkarjema. Sprejem se je začel z gasilskim vodnim lokom, pozdravila pa sta jih podžupana novogoriške in kanalske občine, kjer delujejo klubi današnjih športnih slavljencev.

Toplega sprejema na osrednjem novogoriškem trgu sta se razveselila tudi odbojkarja Dejan Vinčić in Jani Kovači. Foto: Rosana Rijavec/STA

Toplega sprejema na osrednjem novogoriškem trgu so se razveselili odbojkarja Dejan Vinčić in Jani Kovačič, mladinski svetovni prvak v kanuju na divjih vodah Nejc Polenčič, udeleženca svetovnega prvenstva na divjih vodah Niko Testen in Alja Kozorog ter bronasti kanuist Luka Božič in dvakrat zlati kajakaš v spustu na divjih vodah Nejc Žnidarčič. Kajakaši in kanuisti so člani novogoriškega Kajak kluba Soške elektrarne, odbojkarja pa sta izhajata iz odbojkarskega kluba Salonit iz Kanala.

Novogoriški podžupan Simon Rosič je v kratkem nagovoru poudaril, da je novogoriška občina ponosna na svoje športnike. Topel sprejem številnih športnih navdušencev pa je po njegovem mnenju dokaz, da šport združuje in povezuje športnike in navijače.

Kanalski podžupan Andrej Valentinčič je zbrane pozdravil in jim zaželel športnih uspehov tudi v prihodnje.

Sprejema so bili deležni tudi mlladinski svetovni prvak v kanuju na divjih vodah Nejc Polenčič, udeleženca svetovnega prvenstva na divjih vodah Niko Testen in Alja Kozorog ter bronasti kanuist Luka Božič in dvakrat zlati kajakaš v spustu na divjih vodah Nejc Žnidarčič. Foto: Rosana Rijavec/STA

Odbojkarja in dva od kajakašev so na oder prišli dobesedno z neba - s posebnim dvigalom so ju spustili z bližnje stavbe, tako da so po besedah voditelja Ervina Čurlića občutili, kako je tedaj, ko si na vrhu. Čeprav nekateri ne ljubijo višine, je bila izkušnja zanimiva, je dejal Kovačič.

Športniki so se zbranim zahvalili za podporo, ki so jo doživeli na tekmah v Stožicah, navdušenje nad njihovimi uspehi pa so pokazali tudi ob številnem obisku današnjega sprejema.

V Izoli niso pozabili na najizkušenejšega člana srebrnih odbojkarjev Mitjo Gasparinija.

Sprejem Mitje Gasparinija v Izoli. Foto: zajem zaslona

Takšen sprejem je Mitja Gasparini danes dočakal v domači Izoli.

