Razkril, kaj se je dogajalo tiste noči: mislili so, da gre virozo, nato je moral pod nož

"To, kar se te dni dogaja po Sloveniji, ko nam ploskajo v vsakem koraku in nam pripravljajo sprejeme. To je res noro. To se zgodi enkrat v življenju," po nekaj prespanih nočeh in osvojeni srebni kolajni pove Gregor Ropert, ki fantom zaradi velike smole in operacije slepiča fantom v nedeljo v Parizu ni mogel pomagati.

Še dan pred velikim polfinalnim obračunom EuroVolleyja 2019 s Poljaki je Gregor Ropret normalno treniral, ko se je naslednji dan začelo govori, da odlični podajalec Sloveniji zvečer ne bo mogel pomagati. V slovenskem taboru so modro molčali, saj o tem niso želeli obvestiti nasprotnikov, vseeno pa je do nas prišla zanesljiva informacija, da govorice držijo. Kaj se je sploh zgodilo?

"Po tekmi z Rusijo v jutranjih urah sem že čutil manjše bolečine v trebuhu. Vse skupaj je na kakšno virozo, poskušali smo z vsemi možnimi zdravili, a ni šlo nič na bolje. Po našem druženju v sredo zvečer, dan pred polfinalno tekmo s Poljsko, se je vse skupaj še poslabšalo. Odšli smo delati dodatne preiskave. Dal sem kri, naredili smo ultrazvok in takoj se je videlo, da gre za vnetje slepiča. Potrebna je bilo iti takoj pod nož," se tiste noči spominja osmoljenec Ropret, ki je kljub operaciji le nekaj ur kasneje v spremstvu svoje žene sedel na tribunah v Stožicah.

Tekme ni želel zamuditi, a točk Slovenije se ni smel preveč veseliti, saj je od operacije slepiča minilo le nekaj ur. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Kljub prepovedi zdravnikov je prišel v Stožice

"Operiran sem bil ob 3. uri zjutraj, tekma je bila ob 20.30. Zdravniki so mi prepovedali obisk tekme, vsaj en dan bi moral ostati v bolnišnici, a so potem naredili neko izjemo, ob tem pa mi dejali, da naj se ne veselim preveč, naj ne skačem. Šivi niso popustili in je zdaj zdaj vse v najlepšem redu. Te tekme res nisem želel zamuditi. Tudi Poljaki, ki so imeli najmočnejšo ekipo na tem prvenstvu, so na koncu videli, da nam v Stožicah niso kos, kar je bilo naravnost neverjetno," je še povedal slovenski reprezentant.

Fotogalerija s sprejema na Kongresnem trgu (foto: Urban Meglič / Sportida):

Ko pustiš Srbiji, da se razleti ...

Prvenstva je bilo tako zanj konec. Ekipa je v Pariz po zlato odličje odpotovala brez Ropreta, ki ga je zamenjal podajalec Maribora Uroš Planinšič. Finale so Slovenci odprli fantastično, nato pa "pa se je zgodil malce nerazumljiv padec. Težko je govoriti, kaj se je dogajalo. Fantje so morda pregoreli v preveliki želji, tudi ni bilo tistega stožiškega kotlja, ki nas je nosil v četrtfinalu in polfinalu. Sam jim nisem mogel pomagati, bil sem doma pred televizijo. Sem pa videl, kako so razočarani. Ko ekipi, kot je Srbija, pustiš, da se razleti, je težko vztrajat na sovjem nivoju," je nedeljski finale pokomentiral Ropret. Tega si je ogledal skupaj z ženo in prijatelji doma na Brezovici.

Odbojkar francoskega Nantesa si je finale v Parizu s prijatelji ogledal na domačem kavču. Foto: Urban Meglič/Sportida

Srebro 2015 ali srebro 2019?

Slovenija je tako ponovila uspeh iz pred štirih let, ko je na drugo stopničko stopila pod vodstvom trenerja Andree Gianija. "Težko ju je primerjat, a lahko povem, da nam obe veliko pomenita. Tista prva je bil povsem nepričakovana. Seveda smo si jo želeli, a daleč od tega, da bi jo pričakovali. Ta druga pa je bila osvojena na domačih tleh. Nikoli si nismo mislili, da lahko v Sloveniji naredimo tako evforijo. To so trenutki, ki si jih bomo zapolnili do konca življenja," še pove 30-letni podajalec.

Že januarja nova akcija, poleti nov spektakel v Stožicah Slovenski odbojkarji se bodo zdaj po hitrem postopku preselili v svoje klube, kmalu, že januarja, pa jih čaka nova akcija. V Berlinu bodo lovili vstopnico za olimpijske igre v Tokiu 2020. A naloga ne bo lahka, saj bodo imeli enako željo tudi Srbija, Francija, Bolgarija in domačinka Nemčija. Poleti leta 2020 bo Slovenija v tretjem tednu 3. izvedbe lige narodov gostila Rusija, Francijo in Kanado, kar bo idealna priložnost, da se spet do zadnjega kotička napolni Stožice. "Srčno upam, da nam bodo navijači še naprej sledili. Vsi ste videli, koliko nam to pomeni in koliko bolje igramo pred takšnimi navijači. Vem, da bo težko, a upajmo, da se naslednje poletje vsaj približamo temu, kar smo spremljali v Stožicah v zadnjih dneh.," je še sklenil pogovor zgovorni Ropret.

