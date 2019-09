Besede slovenskega strokovnjaka, ki bi lahko koga zmotile

V času ženskega EuroVolleyja je po vsaki slovenski tekmi sledil odličen zapis na Facebooku, kjer je opisal svoje občutke in slabšim poznavalcem ženske odbojke razložil marsikatero stvar, ki je prej niso vedeli. Med tekmo z Italijo, ki so jo naša dekleta izgubila, je bolj kot gledal tekmo odpisoval na SMS-sporočila, ki so deževala od italijanskih kolegov. Spraševali so, kako je mogoče, da ima Slovenija toliko dobrih igralk, Jerončič pa jim je z veseljem odgovarjal.

Ob tem je dajal občutek, da verjame v slovenska dekleta in jih podpira, nato pa v že omenjenem intervjuju postregel z naslednjim odgovorom. Najprej je dekletom čestital za uvrstitev v osmino finala, nato pa ... "Ekipa je še mlada, zato lahko še napreduje, čeprav ne verjamem, da se bo lahko kdaj prebila zelo visoko," je udaril in nato še pojasnil zadevo.

Poudarek na moči, ne na tehniki

"Z drugimi odbojkarskimi trenerji se strinjamo, da znanje tehnike nasploh upada. Vsi veliko vlagajo v moč, s katero želijo zmagati, vse manj pa se posveča tehniki," je dodal in s tem okaral novodobne trenerje in delo z mladimi odbojkaricami. Glede na to, da Jerončič ne verjame, da bi slovenska dekleta kdaj lahko dosegla raven moške izbrane vrste, se očitno slabo dela tudi v slovenskih klubih.

"Že četrtfinale bi bil velik uspeh"

Dotaknil se je tudi moškega EuroVolleyja, ki se bo v četrtek začel v Sloveniji. Tudi tukaj ni bil optimist. "Slovenija bo težko ponovila kolajno iz Bolgarije. Če se bo prebila med osem, bo to izjemen uspeh, čeprav javnost pričakuje veliko več. Slovenci so izredna generacija z nekaj izjemno dobrimi posamezniki, ni pa še skupine," je za konec intervjuja povedal Jerončič.

