Padel rekord: EuroVolley 2019 si je ogledalo skoraj pol milijona navijačev

Številke so po eni strani tudi razumljive, saj je EuroVolley 2019 organiziralo osem držav, 13 različnih mest, v razširjenem formatu pa je nastopilo kar 28 različnih reprezentanc. "S ponosom lahko ugotovimo, da smo odbojko popeljali do neslutenih višav. EuroVolley 2019 je bil zelo uspešen in že zdaj se veselimo, da bomo to odbojkarsko manijo razširili še na osem drugih držav v letu 2021," je ob rekordnih številkah dejal predsednik CEV Aleksandar Boričić.

