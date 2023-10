Kvalifikacije za EP že prihodnje leto

Z Evropske odbojkarske zveze (Cev) so sporočili, da bodo kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2026 na sporedu že prihodnje leto. V boj za nastop na EP se bodo podale tudi slovenske odbojkarice, medtem ko moški izbrani vrsti kvalifikacij ne bo treba igrati, so zapisali pri Odbojkarski zvezi Slovenije.

Mednarodna (FIVB) in Evropska (Cev) odbojkarska zveza sta se dogovorili za ključne spremembe v koledarju najpomembnejših tekmovanj pod okriljem obeh organizacij.

Kot je znano, bodo po novem svetovna prvenstva namesto na vsake štiri leta poslej na vsaki dve leti. Ob tem reprezentance za uvrstitev na SP ne bodo igrale kvalifikacij, temveč se bodo nanj uvrščale glede na svetovno lestvico.

Zadnje SP za moške je bilo lani, skupaj sta ga gostili Poljska in Slovenija, na njem pa so Slovenci zasedli četrto mesto. Ženske so se med seboj merile na Nizozemskem in Poljskem, Slovenke pa v elitni konkurenci doslej še niso nastopile.

Naslednje SP bo leta 2025, ko bi moralo biti na sporedu tudi EP, vendar sta se krovni zvezi dogovorili, da bo prihodnje EP na sporedu leto kasneje, torej 2026. Kvalifikacije zanj bodo potekale v dveh delih. Prvi trije krogi bodo med 17. avgustom in 1. septembrom 2024, drugi trije krogi pa med 14. in 19. junijem 2025 za moške ter 19. julijem in 3. avgustom 2025 za ženske.

V kvalifikacijah bo nastopila slovenska ženska izbrana vrsta, moška reprezentanca si je nastop na EP 2026 že zagotovila s tretjim mestom na letošnjem prvenstvu.

Srebrna evropska liga za ženske, kjer bo nastopila Slovenija, bo od 17. maja do 16. junija 2024, odbojkarji pa bodo v tem terminu (21. maj - 30. junij) nastopali v ligi narodov in lovili vozovnico za olimpijske igre v Parizu.

