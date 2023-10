Slovenske odbojkarice sede na pragu velikega uspeha

Slovenska ženska reprezentanca v odbojki sede se je na evropskem prvenstvu v italijanskem Caorleju uvrstila v finale. V današnjem polfinalu so Slovenke premagale Nemčijo s 3:1 (15, -23, 19, 19). Slovenke na EP sodijo v krog favoritinj, na zadnjem takšnem tekmovanju so bile četrte, prav tako na zadnjem SP.

V Caorleju so v predtekmovalni skupini B končale na vrhu, dobile so vse tekme in niso oddale niti niza. Za uvod so premagale Veliko Britanijo s 3:0 (12, 5, 11), Poljsko prav tako s 3:0 (21, 20, 19), tudi Ukrajino s 3:0 (24, 20, 19), za še četrto zmago brez izgubljenega niza so nato odpravile še Francijo s 3:0 (11, 11, 16).

V petek je bil na vrsti četrtfinale in tudi v prvem odločilnem dvoboju na EP ni bilo nobenih težav za Slovenke. Tudi tekmo s Hrvaško so dobile ekspresno s 3:0 (10, 5, 14).

S tem so si zagotovile nastop v polfinalu in boj za medalje. Nasprotnik Slovenije za preboj v finale je bila Nemčija, ki je v četrtfinalu s 3:0 premagala Poljsko. Drugi polfinalni par je bil Ukrajina - Italija, boljše pa so bile gostiteljice s 3:2.

Slovenija je danes prvi niz dobila zanesljivo s 25:15, nato pa je v drugem Nemčija slavila tesno s 25:23, kar je bil sploh prvi izgubljen niz na EP za Slovenke. V tretjem je bilo tesno do nemškega vodstva 18:17, potem pa so Slovenke na hitro prišle do nekaj točk prednosti in zmagale s 25:19. Podobno je bilo v četrtem, Nemčija je bila blizu do 12:15, potem pa je Slovenija zanesljivo slavila in z drugo zaključno žogo prišla do finala.

Finale bo na sporedu v nedeljo ob 15. uri, boj za bron pa tri ure prej. Evropske prvakinje si bodo zagotovile tudi nastop na paraolimpijskih igrah v Parizu 2024.



Slovenijo na letošnjem EP zastopajo Lena Gabršček, Suzana Ocepek, Tija Vrhovnik, Klara Vrabič, Senta Jeler, Valentina Brik, Jana Ferjan, Barbara Kocmur, Mira Jakin in Vesna Pogačar.

Moška izbrana vrsta, ki šele drugič v zadnjem obdobju nastopa med najmočnejšo konkurenco, je v predtekmovanju doživela pet porazov in se je borila za mesta od 9 do 12, danes je klonila proti Turčiji z 0:3 (-15, -14, -16).

Slovensko ekipo sestavljajo Matjaž Majdič, Marko Pokleka, Matic Keržan, Jaša Bartelj, Sašo Korun, Jordan Jakin in Jan Fonda.