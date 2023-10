Slovenske odbojkarice gladko v polfinale EP v Caorleju

Slovenske na EP sodijo v krog favoritinj, na zadnjem takšnem tekmovanju so bile četrte, prav tako na zadnjem SP. V Caorleju tekmujejo v skupini B, za uvod so premagale Veliko Britanijo s 3:0 (12, 5, 11), Poljsko prav tako s 3:0 (21, 20, 19), Ukrajina prav tako proti Sloveniji ni osvojila niti niza ob porazu z 0:3 (-24, -20, -19), v četrtek pa so Slovenke za še četrto zmago brez izgubljenega niza odpravile še Francijo s 3:0 (11, 11, 16).

V svoji predtekmovalni skupini so tako končale na prvem mestu s polnim izkupičkom štirih zmag, v četrtfinalu pa so za nasprotnice dobile Hrvatice. Tudi v četrtfinalu Slovenija ni imela težav in tudi še ni oddala niza. Južne sosede so Slovenke premagale s 3:0 (10, 5, 14).

Slovenijo na letošnjem EP zastopajo Lena Gabršček, Suzana Ocepek, Tija Vrhovnik, Klara Vrabič, Senta Jeler, Valentina Brik, Jana Ferjan, Barbara Kocmur, Mira Jakin in Vesna Pogačar.

Polfinale bo v soboto, nasprotnik Slovenije pa Nemčija, ki je danes s 3:0 premagala Poljsko. Drugi polfinalni par je Ukrajina - Italija. Finale bo na sporedu v nedeljo ob 15. uri. Evropske prvakinje si bodo zagotovile tudi nastop na paraolimpijskih igrah v Parizu 2024.

Moška izbrana vrsta, ki šele drugič v zadnjem obdobju nastopa med najmočnejšo konkurenco, je začela s porazom proti Hrvaški z 0:3 (-11, -21, -12), v torek pa je odigrala dve tekmi: v dopoldanski so bili Poljaki boljši s 3:1 (-23, 14, 22, 12), v večerni pa Bosna in Hercegovina prav tako s 3:0 (13, 10, 13). Z gostiteljico Italijo je na koncu Slovenija po hudem in zelo izenačenem boju klonila z 2:3 (-11, -20, 24, 23, -13). Na zadnjih tekmah je osvojila po en niz, a ostala brez zmage. Najprej je bila Litva boljša s 3:1 (21, -14, 14, 21), danes pa Madžarska prav tako s 3:1 (14, -16, 13, 13). Do konca tekmovanja Slovenijo čakajo še tekme za razvrstitev od 9. do 12. mesta.

Slovensko ekipo sestavljajo Matjaž Majdič, Marko Pokleka, Matic Keržan, Jaša Bartelj, Sašo Korun, Jordan Jakin in Jan Fonda.

