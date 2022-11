Odbojkarice v Sarajevu četrte na SP

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska ženska reprezentanca v odbojki sede je na svetovnem prvenstvu v Sarajevu končala na četrtem mestu. Slovenke so danes igrale za bronasto medaljo z ekipo ZDA in izgubile z 0:3 (-8, -14, -10). Za zlato se bosta pomerili Kanada in Brazilija.