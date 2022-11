Slovenke v Sarajevu izgubile polfinale s Kanado

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V polfinalu je bila Kanada razred zase. Od prve od zadnje točke je narekovala tempo. Dobro igro je pokazala tudi Slovenija, a je bilo to premalo za kaj več kot časten poraz. Obe ekipi pa sta si prislužili velik aplavz vseh v 1. nizu. Pri rezultatu 13:23 za Kanado sta odigrali izjemno točko, tako v obrambi kot napadu, na koncu pa je točka pripadla Kanadi, ki je najprej dobila prvi, potem še drugi niz.

💙💚 Slovenska izbrana vrsta 🇸🇮 je morala v polfinalu svetovnega prvenstva v Sarajevu 🇧🇦 priznati premoč Kanadčankam 🇨🇦, ki so slavile z 0:3 (14, 16, 21). Jutri naša dekleta čaka obračun za bronasto odličje proti Američankam 🇺🇸. #Sarajevo2022 #SLOparavolley #sLOVEvolley 🇸🇮🏐💪 pic.twitter.com/LIhweuWo0m — Odbojkarska zveza Slovenije 🇸🇮 (@SloVolley) November 10, 2022

V tretjem je Slovenija pokazala še največ na tej tekmi. Lovila je tekmice, ki pa so na koncu zahvaljujoč daljši klopi in kvaliteti slavile s 3:0.

"Kanada boljša in zasluženo prišla v finale. Nam žal ni uspelo sestaviti svoje igre. V 3. nizu smo še parirali, a je Kanada potem dosegla nekaj srečnih točk. Čestitke tekmicam za finale. Pred nami pa je jutri tekma za bron. Igramo proti ZDA in skušali bomo izkoristiti šok, ki so ga ZDA doživele po porazu proti Braziliji v polfinalu," je po tekmi povedal selektor Simon Božič.

"Nismo bile prave, imamo kratko klop. Da lahko pariramo najboljšim, moramo vse imeti svoj dan. Kanada je bila danes predobra za nas," pa je je pristavila kapetanka Lena Gabršček.

