Uspeh slovenskih odbojkaric v Sarajevu. "Med osem na svetu smo že, a se ne bomo ustavile tu."

Slovenija je redni del SP končala s tretjim mestom v predtekmovalni skupini, potem ko so izbranke selektorja Simona Božiča premagale Iran s 3:1, izgubile pa s Kanado (1:3) in aktualnimi paraolimpijskimi prvakinjami Američankami (0:3).

Za uvrstitev v četrtfinale so morale danes v boj s Finsko, na koncu pa so prepričljivo zmagale. Slovenke so od prve do zadnje točke prevladovale na terenu in v vseh treh nizih zanesljivo opravile s Finkami, zato končnih 3:0 v nizih ni bilo presenečenje.

"Med osem na svetu smo že, a se ne bomo ustavile tu"

"Zelo sem vesela, ker smo premagali Finsko, ki jo zelo dobro poznamo, večkrat smo se merile z njimi. Gre za neugodne nasprotnice, zato nismo smele iti preveč sproščeno v tekmo. Vesela sem, ker smo se zbrale in pokazale dobro igro. Vem pa, da imamo še rezerve, da jih lahko pokažemo jutri proti Ruandi. Med osem na svetu smo že, a se ne bomo ustavile tu," je za krovno zvezo za šport invalidov Slovenije - Slovenski paralimpijski komite po tekmi povedala kapetanka Lena Gabršček.

"Današnjo tekmo in zmagovalke je odločila kakovost ekipe, ta pa je bila na naši strani. Finska je naša dobra znanka s prejšnjih tekmovanj, vedno so bile neugodne. Vendar smo se tokrat zelo dobro pripravili in tekmo vzeli zelo resno," pa je dvoboj ocenil selektor Božič in dodal, da bo cilj na sredini tekmi en sam - zmaga in preboj med najboljše štiri na svetu.

Odbojkarice Ruande so večkratne prvakinje Afrike in tudi večkratne udeleženke paraolimpijskih iger.

Poleg Lene Gabršček Slovenijo na SP zastopajo še Suzana Ocepek, Valentina Brik, Klara Vrabič, Tija Vrhovnik, Senta Jeler, Jana Ferjan, Mira Jakin in Marina Cencelj.

Izidi, tekme Slovenije: Predtekmovanje:

Kanada : Slovenija 3:1 (18, 21, -19, 22)

Iran : Slovenija 1:3 (-21, -25, 20, -16)

Slovenija : ZDA 0:3 (12:25, 15:25, 17:25) Tekma za preboj v četrtfinale:

Slovenija : Finska 3:0 (17, 14, 15) Četrtfinale:

Sreda, 9. november:

Slovenija - Ruanda

