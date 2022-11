Slovenske odbojkarice v Sarajevu začele z zmago in porazom

Slovenske odbojkarice so prvenstvo odprle z zmago proti Iranu in porazom proti Kanadi.

Slovenske odbojkarice so prvenstvo odprle z zmago proti Iranu in porazom proti Kanadi. Foto: World ParaVolley

V rednem delu SP sodeluje 13 reprezentanc, štiri zmagovalke skupin pa se bodo neposredno uvrstile v četrtfinale. Preostalih devet ekip se bo pomerilo za štiri dodatna prosta mesta v četrtfinalu.

To je osmo SP članic. Leta 2002 je SP gostila tudi Slovenija v Kamniku. Do zdaj je Slovenija osvojila tri kolajne. Bronasta je bila leta 2000 in 2006, srebrna pa 2002. Na zadnjem SP 2018 so se naslova prvakinj veselile Rusinje, ki pa jih tokrat ni na prvenstvu.

Slovenske barve na SP sestavljajo Lena Gabršček, Suzana Ocepek, Valentina Brik, Klara Vrabič, Tija Vrhovnik, Senta Jeler, Jana Ferjan, Mira Jakin in Marina Cencelj.

Slovenska vrsta je na prvi tekmi pokazala dobro igro pokazala proti Kanadi, ki pa je na koncu slavila. Zato pa se je toliko bolje za slovensko ekipo izšlo na drugi tekmi, ko je s 3:1 premagala Iran. Še posebej v drugem nizu je reprezentanca pokazala mirnost in slavila s 27:25, četudi je Iran že imel zaključno žogo za niz. S to zmago pa si je Slovenija vsaj teoretično odprla nekoliko lažjo pot v četrtfinale.

"Drugi niz proti Iranu je bil res infarkten. Ponosna sem, ker smo kljub zaključnim žogam Irank ohranile mirno glavo in na ta način zaključile v takem slogu, kot smo. V preteklosti nam to ni uspevalo, zato sem vesela, ker smo se zbrale na tem svetovnem prvenstvu in naredile tak zaključek. V četrtem nizu pa smo pokazale, da smo dobro pripravljene in da se lahko kosamo z vsako ekipo," je po zmagi za krovno zvezo za šport invalidov Slovenije - slovenski paralimpijski komite povedala kapetanka Lena Gabršček.

V ponedeljek bodo Slovenke zadnjo tekmo predtekmovanja z Američankami igrale ob 11.30.