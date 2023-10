Slovenske odbojkarice srebrne na EP v Caorleju

Slovenke so v finalu doživele šele prvi poraz na tekmovanju. Pred tem so v predtekmovalni skupini dobile vse štiri tekme s 3:0, brez izgubljenega niza pa so preskočile tudi četrtfinalno oviro, ko so bile tekmice Hrvatice. Šele v polfinalu so oddale prvi niz, a so na koncu zanesljivo s 3:1 (15, -23, 19, 19) odpravile Nemčijo.

💙💚 Slovenske paraodbojkarice se z evropskega prvenstva v Caorleju vračajo s srebrom in prvim odličjem po letu 2015. Naša dekleta so v finalu s 3:1 (17, -22, 16, 22) izgubila z Italijankami. Čestitke! 💚💙⁰#paravolleyEC #paravolley #SLOparavolley #sLOVEvolley 🇸🇮🏐💪



V današnjem finalu pa so bile Italijanke vendarle boljše. Slovenke so dobile drugi niz, v prvem in tretjem pa so gostiteljice hitro prišle do prednosti, ki jim je omogočala mirno nadaljevanje. V razburljivi končnici četrtega niza so Italijanke, ki so lovile sploh prvi evropski naslov, že vodile s 24:17. A je Sloveniji uspelo tekmicam odvzeti pet zaključnih žog, približale so se na 22:24, nazadnje pa je dvoboj vendarle pripadel domačinkam.

Srebro z letošnjega EP je prva slovenska medalja s teh tekmovanj po letu 2013, ko je bila Slovenija tretja. Skupno pa imajo slovenske odbojkarice na evropskih prvenstvih zdaj že deset medalj, tudi dve zlati (1999, 2001), poleg tega pa še dve bronasti na SP.