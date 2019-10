Po posvetu s prijateljico je vedela, da te priložnosti ne sme zamuditi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred dvema letoma je zdaj 24-letna slovenska odbojkarica zapustila Novo KBM Branik in kot prvi klub na tujem izbrala nemški Dresdner, kjer se je, kot sama pravi, počutila odlično. Nemškega naslova se ni veselila, je pa v prvi sezoni osvojila nemški pokal.

V Nemčiji se je v dveh letih veselila osvojitve nemškega pokala. Foto: CEV

"Dresden zapuščam z dobrimi vtisi. Mislim, da sem za prvi klub v tujini našla odlično organiziran klub z veliko dobrimi ljudmi, tradicijo, navijači in odličnimi pogoji. V spominu mi bo najbolj ostala osvojitev pokala v prvi sezoni, ki je bila uspešnejša od tiste druge, a z obema sem na splošno gledano zadovoljna," nam je s Kitajske sporočila 185 centimetrov visoka Mariborčanka, ki so jo slovenski ljubitelji odbojke vrsto let lahko občudovali v dresu bankirk.

Klic s Kitajske in posvet s Srbkinjo

Po pogovoru s srbsko prijateljico ni bilo več dvomov. Foto: FIVB

Po koncu prvenstva v Nemčiji je bilo poleti jasno, da se poti Dresdnerja in Saše Planinšec razhajajo. "Poklical me je kitajski zastopnik, ki sem ga spoznala še v času igranja za Novo KBM Branik. Takrat je postal pozoren na moje igre, spremljal moj razvoj in letos je prišla ta ponudba, ki je nisem mogla zavrniti," pove slovenska reprezentantka.

Seveda se je pred odhodom na Kitajsko pozanimala, kam se podaja, a po pogovoru s srbsko prijateljico ni imela več dvomov. "Preden sem podpisala, sem se pogovorila z igralko iz Srbije, ki je lani igrala v kitajski ligi in mi zatrdila, da takšne ponudbe ne smem izpustiti," se svoje odločitve spominja specialistka za blok. V tem elementu je navdušila tudi na preteklem evropskem prvenstvu, kjer so se slovenske odbojkarice uvrstile v izločilne boje. Saša je zbrala kar 18 blokov, v povprečju skoraj enega v vsakem nizu, kar je bil eden najboljših izkupičkov na celotnem turnirju.

V veliko pomoč ji je tudi črnogorska družba

Nekdanja bankirka se že mudi in trenira na Kitajskem, kjer se počasi privaja na nov slog življenja. V veliko pomoč ji je tudi soigralka, Črnogorka Tatjana Bokan.Ob Saši bo za Zhejiang igrala tudi Črnogorka Tatjana Bokan.

Ob Saši bo za Zhejiang igrala tudi Črnogorka Tatjana Bokan. Foto: Instagram

"Vse skupaj spoznavam že 14 dni in se počasi privajam na njihov način dela. V ekipi sva skupaj s še eno tujko, Črnogorko Tatjano Bokan, s katero se odlično razumeva in si tako pomagava pri lažjem prilagajanju," še zaključil Saša, ki je s kitajsko ekipo sklenila enoletno pogodbo, ne izključuje pa tudi, da bo tako kot slovenski kapetan Urnaut po koncu kitajskega prvenstva nadaljevala sezono še v kakšnem izmed evropskih klubov. Če se bo le dobro fizično počutila, pravi.

