Slovenci tako visoko še niso bili

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je po osvojenem drugem mestu na preteklem evropskem prvenstvu napredovala za tri mesta in je na evropski lestvici prvič četrta. Pred njo so le še Poljska, Srbija in Italija.

Evropska odbojkarska konfederacija (CEV) je objavila najnovejšo lestvico, ki reprezentance razvršča glede na uvrstitev na zadnjih dveh evropskih prvenstvih 2019 in 2021, glede na uvrstitev na svetovnem prvenstvu 2018 in glede na dosežke v zlati oziroma srebrni evropski ligi, so poročili iz Odbojkarske zveze Slovenije.

Prvo mesto si z 242 točkami delita Srbija in Poljska, druga je s tretjim mestom na septembrskem EuroVolleyju napredovala za tri mesta, Italijani (236 točk) pa so z osvojitvijo naslova evropskih prvakov pridobili eno mesto in so zdaj tretji. Slovenska reprezentanca si je še z drugim zaporednim srebrnim odličjem na evropskih prvenstvih zagotovila velik skok v razvrstitvi. Naši odbojkarji so skupno zbrali že 230 točk, pridobili tri mesta na lestvici in se prvič do zdaj povzpeli na četrto mesto. Med prvo deseterico so še Rusija, Francija, Nizozemska, Turčija, Ukrajina in Belgija.

Brazilci prvi na svetovni lestvici, Slovenci osmi

Na svetovni lestvici so Slovenci na visokem osmem mestu in imajo enako število točk kot ZDA na sedmem mestu. Vodi Brazilija pred Poljsko in Rusijo, sledijo Francija, Italija in Argentina, prvo deseterico pa končujeta Srbija in Iran.

Slovenke so izgubile pet mest in so 23. Foto: Blaž Weindorfer / Sportida

Slovenke nazadovale na 23. mesto

Slovenske odbojkarice so v letošnji sezoni nastopile v srebrni evropski ligi in osvojile tretje mesto, ker se jim skozi kvalifikacije ni uspelo uvrstiti na evropsko prvenstvo, pa so izgubile tudi pet mest na evropski lestvici, na kateri zdaj s 134 točkami zasedajo 23. mesto. Na prvem mestu so Srbkinje z 248 točkami, Italijanke so druge z 244 točkami, Turkinje pa tretje z 236 točkami. Med desetimi najboljšimi evropskimi reprezentancami so še Bolgarija, Nizozemska, Rusija, Nemčija, Poljska, Hrvaška in Belgija.

Pri ženskah vrh lestvice FIVB zasedajo Američanke pred Brazilkami in Kitajkami, četrte so Turkinje, pete pa Srbkinje. Med najboljšimi desetimi reprezentancami so še Italija, Dominikanska republika, Rusija, Japonska in Nizozemska. Slovenke zasedajo 30. mesto.