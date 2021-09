Alberto Giuliani: Tri leta so lepo obdobje za enega trenerja

"Tri leta so lepo obdobje za nekega trenerja. Ne vem, ali se bo zgodba nadaljevala, je pa dejstvo, da se je pogodba iztekla," pravi Alberto Giuliani, ki je pred dnevi slovensko odbojkarsko reprezentanco vodil do drugega zaporednega srebra na prvenstvih stare celine.

Foto: Guliverimage

"Moja pogodba se je iztekla. Menim, da so tri leta lepo obdobje za nekega trenerja. Ne vem, ali se bo zgodba nadaljevala, v prihodnjih dneh bom govoril s predsednikom Odbojkarske zveze Slovenije Ropretom. Vodenje poljske reprezentance? Ne vem, o tem bi razmišljal, če bi me kdo vprašal, za zdaj me še ni," je za poljsko televizijo TVP dejal Alberto Giuliani, ki je slovensko odbojkarsko reprezentanco popeljal do dveh zaporednih naslovov evropskih podprvakov.

Eno bolj vročih vprašanj po koncu evropskega odbojkarskega prvenstva je, kdo bo selektor podprvakov stare celine. Pogodba med Odbojkarsko zvezo Slovenije in Albertom Giulianijem, ki je od februarja 2019 vihtel selektorsko taktirko, se je po koncu EP iztekla. Pri OZS pravijo, da še ne morejo reči, da je to konec sodelovanja z italijanskim strategom in da se bodo z njim še pogovorili. Selektorsko vprašanje želijo razrešiti do konca leta.

Lepi spomini na delo s Slovenci, ki so napredovali v kontinuiteti

"V prihodnjih dneh bom govoril s predsednikom zveze Ropretom, s katerim imava dober odnos. Pogovorila se bova o tem, kaj je najbolje za slovensko reprezentanco, ne zame." Foto: Guliverimage Giuliani je po prvenstvu na družbenem omrežju objavil zapis, v katerem se je zahvalil za čudovito slovensko reprezentančno popotovanje, pozneje pa na vprašanje, ali je to dokončno slovo od slovenske izbrane vrste, odgovoril, da je šlo zgolj za zahvalo.

Po tej so se poljski mediji razpisali, da bi bil lahko prav on kandidat za prevzem selektorskega mesta poljske odbojkarske reprezentance, od katere se je po izteku pogodbe po EP poslovil Vital Heynen. 56-letnik, ki službuje na Poljskem pri Asseco Resovii, je v začetku tedna za poljsko televizijo (TVP) odgovoril na nekaj vprašanj o trenerski prihodnosti.

"S slovensko reprezentanco sem delal tri leta, zdaj se je moja pogodba končala. Spomini na ta čas so lepi, Slovenija je izboljšala kontinuiteto igranja na visoki ravni v različnih tekmovanjih. Tri leta so lepo obdobje za nekega trenerja. Ne vem, ali se bo zgodba nadaljevala, je pa dejstvo, da se je pogodba iztekla," pravi Giuliani in na vprašanje, ali torej ne bo ostal selektor Slovenije, dodaja: "Ne vem. V prihodnjih dneh bom govoril s predsednikom zveze Ropretom, s katerim imava dober odnos. Pogovorila se bova o tem, kaj je najbolje za slovensko reprezentanco, ne zame."

Po koncu prvenstva so se Poljaki razpisali, da bi Giuliani lahko prevzel njihovo reprezentanco. V nedeljskem pogovoru za TVP je dejal, da ga o tem ni vprašal še nihče, da pa je poljska izbrana vrsta ena najbolj kompletnih ekip na svetu. Foto: Guliverimage

"Poljska je ena najboljših ekip na svetu. Verjetno ni trenerja, ki je ne bi treniral."

Pogovor je nanesel tudi na morebitno vodenje poljske reprezentance. "Poljska? Ne vem. Do zdaj me ni nihče poklical. Je pa poljska reprezentanca ena najboljših ekip na svetu, menim, da ima najbolj kompletno zasedbo, ki omogoča menjave na igralnih mestih. Verjetno ni trenerja, ki je ne bi želel trenirati. A o tem bi razmišljal, če bi me kdo vprašal, za zdaj me še ni," je dodal v nedeljskem pogovoru za TVP.

Empatičen trener z visokimi ambicijami

Italijan je že pred tednom za 24ur dejal, da lahko nastane težava, če imaš svoje fante preveč rad, in dal jasno vedeti, da slovenska reprezentanca potrebuje več sil. Predsednik OZS Metod Ropret in Giuliani naj bi se v kratkem pogovorila. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"V prihodnosti bo morda treba ta pristop nekoliko spremeniti. Ne omejevati priprav na manjše število, ampak dati vsaj v začetni fazi priložnost tudi tem mladim. Da vidimo, kako delujejo v takem ustroju, ki je zanje nov, nato pa na podlagi tega izbrati. Kakovosti nam ne manjka. Mislim, da ne bo težav," je na temo priključevanja novih igralcev ne najmlajšemu jedru slovenske izbrane vrste v sobotnem intervju za Sportal dejal predsednik Ropret, ki je Giulianija označil za izjemnega, empatičnega človeka z visokimi ambicijami.

Ta je v času selektorskega dela s slovenskimi odbojkarji osvojil dve srebrni odličji na EP, jih že v krstni sezoni v Ligi narodov popeljal do zaključnega turnirja, pa do 6. mesta na svetovni lestvici in neposredne uvrstitve na svetovno prvenstvo prihodnje leto ...