Bo slovenski odbojkarski selektor po novem res vodil Poljake?

Slovenski odbojkarji so z italijanskim odbojkarskim strokovnjakom Albertom Giulianijem v zadnjih dveh letih osvojili dva naslova evropskih podprvakov. Leta 2019, ko so v finalu izgubili proti Srbom, in letos, ko so v finalu klonili proti pomlajeni vrsti Italije.

Giulianiju se je pogodba z Odbojkarsko zvezo Slovenije po prvenstvu stare celine iztekla, zato je vprašanje, kdo bo po novem vodil slovensko odbojkarsko ekipo, zadnje dni pogosto na sporedu.

Poljski in italijanski mediji po čustveni zahvali Giulianija, ki se bere kot slovo od slovenske reprezentance, že špekulirajo, da se bo Giuliani preselil na položaj selektorja poljske reprezentance, medtem ko pri OZS vztrajajo, da gre za odprto vprašanje, ki bo razrešeno najpozneje do konca tega leta.

Če bo Giuliani res prevzel poljsko odbojkarsko reprezentanco, ki je na zadnjem EP pod vodstvom selektorja Vitala Heynena osvojila bron, se mu ne bo treba seliti prav daleč. Že od lani namreč kot trener deluje na Poljskem, kjer vodi odbojkarski klub Asseco Resovia Rzeszów.

Slovenske odbojkarje nova akcija čaka prihodnjo pomlad, ko bodo znova del lige narodov, avgusta prihodnje leto pa bodo v Rusiji drugič igrali na svetovnem prvenstvu. Na prvem pred tremi leti so bili 12.

