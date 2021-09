Slovenska odbojkarska reprezentanca je slaba dva tedna po srebrnem odličju na prvenstvu stare celine dobila tekmece v skupinskem delu svetovnega prvenstva, ki ga bo med 26. avgustom in 11. septembrom prihodnje leto gostila Rusija. Slovenci se bodo v skupini prvega dela v mestu Ufa merili z olimpijskimi prvaki Francozi, Nemci in Kamerunci. Napredovali bosta prvi dve reprezentanci vsake skupine in štiri najboljše tretjeuvrščene. Naslov prvakov bodo branili Poljaki.

Slovenski odbojkarji bodo prihodnje leto še drugič (zapored) zaigrali na svetovnem prvenstvu, ob debiju pred tremi leti, ko sta svetovno smetano družno gostili Bolgarija in Italija, so končali na 12. mestu.

Da bodo spet igrali na SP, je bilo bolj ali manj jasno že po visoki uvrstitvi Slovenije v letošnji Ligi narodov (4. mesto) in 8. mestu na svetovni lestvici. Z drugim mestom na evropskem prvenstvu pa so Slovenci svoj nastop le še potrdili.

Deset mest, 24 reprezentanc, ogromne razdalje

Tokrat bo svetovno prvenstvo (med 26. avgustom in 11. septembrom 2022) v celoti gostila Rusija in to v kar desetih mestih, med katerimi so ogromne razdalje: Moskvi, Sankt Peterburgu, Kaliningradu, Jaroslavlu, Kazanu, Ufi, Jekaterinburgu, Novosibirsku, Kemerovu in Krasnojarsku.

Na prvenstvu, na katerem bodo naslov prvakov branili Poljaki, bo sodelovalo 24 reprezentanc.

Slovence ob olimpijskih prvakih Francozih čakajo še Nemci in Kamerunci. Foto: FIVB

Slovenci proti olimpijskim prvakom, Nemčiji in Kamerunu

V ruski prestolnici so danes opravili žreb, ki je določil, da bodo Slovenci prvo fazo tekmovanja igrali v skupini D v mestu Ufa v južnem Uralu.

Slovenskim odbojkarjem bodo nasproti stali olimpijski prvaki Francozi, Nemci, ki jih vodi nekdanji slovenski selektor Andrea Giani, in Kamerunci. S slednjimi na uradnih tekmah še niso igrali, s Francozi in Nemci pa so se zadnjič srečali spomladi v Ligi narodov. Galske peteline so v ligaškem delu premagali po petih nizih, v boju za bron pa izgubili z 0:3, Nemci so jih v ligaškem delu premagali s 3:1.

Ropret: Čas, da padejo tudi Francozi Metod Ropret verjame v nov vrhunski rezultat slovenskih odbojkarjev. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Kar nam je prinesel žreb, je v nekih normalnih okvirih. Prepričan sem, da uvrstitev naše reprezentance ni vprašljiva, saj je že ničkolikokrat dokazala, da na največjih tekmovanjih lahko doseže vrhunske uvrstitve. Skupina je korektna, z našimi starimi znanci in mislim, da je napočil čas, da na velikih tekmovanjih premagamo tudi Francoze. Medtem, ko bodo za Slovenijo znova spet igrali vsi naši najboljši fantje, se bodo Francozi zelo verjetno soočili vsaj z delno menjavo generacij, podobno velja tudi za Nemčijo. Afriške reprezentance so znane po izjemnih telesnih sposobnostih, so pa nekoliko slabše tehnično in taktično podkovane in čeprav ne sodijo med reprezentance, na katere bi veljajo računati, jih zato ne gre podcenjevati. Formo bo treba iz tekme v tekmo stopnjevati in se vedno znova dokazovati. Le to na lahko prinese dober rezultat. Tako kot verjetno vsi ostali, pa si tudi sam želim, da tekmovanja ne bo krojil koronavirus in da bomo spremljali takšno prvenstvo kot v preteklostim" je po žrebu dejal predsednik Odbojkarske zveze Slovenije Metod Ropret.

Ta mora skupaj s sodelavci razrešiti še selektorsko vprašanje. Po evropskem prvenstvu se je Albertu Giulianiju pogodba iztekla. Na OZS pravijo, da se bodo z Italijanom še pogovorili, odgovor o selektorju naj bi bil znan do konca leta.

Žreb za SP v odbojki za moške (26. avgust - 11. september 2022) Skupina A (Moskva): Rusija, Srbija, Tunizija, Portoriko

Skupina B (Kemerovo): Brazilija, Japonska, Kuba, Katar

Skupina C (Novosibirsk): Poljska, ZDA, Mehika, Bolgarija

Skupina D (Ufa): Francija, Slovenija, Nemčija, Kamerun

Skupina E (Jekateriburg): Italija, Kanada, Turčija, Kitajska

Skupina F (Krasnojarsk): Argentina, Iran, Nizozemska, Egipt

Kaj pravi sistem tekmovanja?

V prvem delu svetovnega prvenstva bo 24 reprezentanc tekmovalo v šestih skupinah s po štirimi ekipami. Najboljši dve iz vsake skupine in najboljše štiri tretjeuvrščene bodo napredovale v drugi del tekmovanja, ki bo potekal v štirih skupinah s po štirimi izbranimi vrstami.

Zmagovalke skupin drugega dela in dve najboljši drugouvrščeni reprezentanci bodo napredovale v tretjo fazo tekmovanja v Moskvi. Šesterica bo z žrebom razdeljena v dve skupini, v kateri bo trojica igrala med seboj. Prvo in drugouvrščena reprezentanca vsake od dveh skupin si bo zagotovila polfinalno vstopnico.