Uradno: MVP zadnjega svetovnega prvenstva ostal doma

Bartosz Kure je bil lani najzaslužnejši za to, da so se Poljaki veselili svetovnega naslova, potem pa se je celo klubsko sezono ukvarjal s poškodbami.

Bartosz Kure je bil lani najzaslužnejši za to, da so se Poljaki veselili svetovnega naslova, potem pa se je celo klubsko sezono ukvarjal s poškodbami. Foto: Reuters

Poljski selektor Vital Heynen se je odločil in izbral 14 odbojkarjev za EuroVolley 2019. Na seznamu za mnoge pričakovano, za druge manj, ni Bartozsa Kureka, ki po aprilski operaciji hrbtenice očitno še ni pravi. MVP lanskega svetovnega prvenstva v Italiji in Bolgariji, kjer so Poljaki predvsem po njegovi zaslugi ubranili svetovni naslov, je zadnje dni normalno treniral z ekipo, belgijski strokovnjak pa je vseeno prednost pred Kurekom na korektorskem položaju dal Dawidu Konarskemu (Jastrzębski Węgiel, Poljska) in Macieju Muzaju (Gazprom-Jugra Surgut, Rusija).