Vedo, da malce pretiravajo, a to je priložnost, ki so jo dolgo čakali #video

Po štirimesečnem trenažnem procesu, fantje so se zbrali že 14. maja v Kranjski Gori, slovenski odbojkarji v četrtek v Stožicah začenjajo domači EuroVolley. Prva nasprotnica bo Belorusija (20.30). ''Končno se začenja težko pričakovano prvenstvo. Bolj kot se bliža prva tekma, večja je želja. To se vidi tudi na treningih, kjer je vsak pokazal še več želje in borbenosti. Res smo dobro pripravljeni in vsi že komaj čakamo, da se vse skupaj začne,'' priznava, da so s soigralci vse bolj nestrpni, Gregor Ropret.

Tako kot njegovi reprezentančni kolegi si tudi sam želi iti do konca in se boriti za odličja, a se zaveda, da so to cilji, ki jih bo težko doseči. V Evropi je toliko kakovostnih reprezentanc, da potrebuješ za vrhunski rezultat tudi nekaj sreče.

"Prav je, da imamo visoke cilje"

Slovenci naglas govorijo o kolajni, vsi pa vemo, da bo to vse prej kot lahko. Foto: Grega Valančič/Sportida ''Cilji, ki smo si jih postavili, so zelo optimistični in bodo težko dosegljivi, tega se vsi zavedamo. Tudi v tem poletju še nismo pokazali igre, ki bi nam dovoljevala boj za odličja, a na to priložnost smo čakali vso svojo reprezentančno kariero. Igrali bomo doma, pred domačimi gledalci, če bomo pokazali tisto, kar vemo, da znamo, lahko premagamo vsakogar. Prav je, da imamo visoke cilje, ali jih bomo izpolnili in dosegli, pa bo kmalu jasno," ostaja previden podajalec Gregor Ropret, ki ga selektor Alberto Giuliani zelo ceni.

Italijan je že večkrat povedal, da je vesel, da ima v ekipi dva tako dobra podajalca (drugi je Dejan Vinčić) in da lahko v različnih položajih v igro pošlje tistega, za katerega meni, da se bo v teh okoliščinah bolje znašel.

Koliko jim bo pomenila velika vzpodbuda s tribun:

Veseli so, da so zdravi

Francozi imajo oblico težav s poškodbami (Trevor Clevenot, Earvin Ngapeth), tudi Poljaki so na prvenstvo prišli brez Bartozsa Kureka, Slovenci so za zdaj zdravi, kar je zelo dobra informacija.

"Imamo nekaj mikro poškodb, a dokler nam ne bo manjkalo pol noge, bomo vsi igrali, v to sem prepričan." Foto: Grega Valančič/Sportida

''Sloveniji se vsak igralec pozna. Vemo, da nimamo takega bazena odbojkarjev, kot ga imajo Rusi, Poljaki in Italijani, zato je podatek, da smo zdravi in da smo vsi na voljo selektorju, za nas res pomemben podatek. Imamo nekaj mikropoškodb, a dokler nam ne bo manjkalo pol noge, bomo vsi igrali, o tem sem prepričan. Kakšne težave imajo drugi, nas ne zanima preveč, mi moramo gledati le nase, da odigramo tako, kot mi najbolje znamo. Če nam bo to uspelo, nas lahko to pelje zelo daleč," je pred četrtkovim začetkom, ko jim bo ob 20.30 v Stožicah nasproti stala Belorusija, še sklenil Ropret.

O Belorusih ni izgubljal besed. Ve, da se Belorusija ne bo premagala sama, a tudi ve, da je bolj pomembno kot to, kdo jim stoji nasproti, kako bodo igrali sami. Če bodo pravi, se jim ni treba bati, da ne bi EP odprli z zmago in tremi točkami.

Katero mesto bodo na EuroVolleyju 2019 zasedli slovenski odbojkarji? 1. mesto. 43,68% +

2. mesto. 3,68% +

3. mesto. 8,42% +

4. mesto. 3,16% +

Uvrstili se bodo v četrtfinale. 33,16% +

Uvrstili se bodo v osmino finala. 5,26% +

Obstali bodo v skupinskem delu. 2,63% +

Slovenska odbojkarska reprezentanca (14): Podajalca:

Dejan Vinčić (Czarni Radom, Pol)

Gregor Ropret (Nantes, Fra) Korektorja:

Mitja Gasparini (Toyoda Gosei Trefuerza, Jap)

Tonček Štern (Chemik Bydgoszcz, Pol) Blokerji:

Alen Pajenk (Czarni Radom, Pol)

Jan Kozamernik (Milano, Ita)

Matic Videčnik (ACH Volley, Slo)

Sašo Štalekar (Hypo Tirol Alpenvolleys Haching, Avt) Sprejemalci:

Tine Urnaut (Shanghai Golden Age, Kit)

Klemen Čebulj (Trentino, Ita)

Alen Šket (Czarni Radom, Pol)

Žiga Štern (brez kluba, nazadnje Latina, Ita) Libero:

Jani Kovačič (Ravenna, Ita)

Jan Klobučar (brez kluba, nazadnje Piacenza, Ita)

Kdaj bodo na sporedu tekme v skupini C?

