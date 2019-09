Slovenci na EP samozavestno, Rusi se otepajo statusa favorita

Dan pred začetkom so imeli besedo selektorji in kapetani.

Dan pred začetkom so imeli besedo selektorji in kapetani. Foto: CEV

Le še dobrih 24 ur loči odbojkarje in ljubitelje tega športa od enega od največjih športnih dogodkov leta v Sloveniji. V dvorani Stožice se bo s prvimi tekmami v skupini C v četrtek začelo evropsko prvenstvo. Prvi bodo na delu Rusi in Turki, Slovence zvečer ob 20.30 čaka tekma z Belorusijo.

Danes so prireditelji prvenstva pripravili še zadnji medijski dogodek, druženje s selektorji in kapetani sodelujočih ekip. Največ zanimanja je bilo za Ruse, ki veljajo za prve favorite skupine, verjetno pa tudi vsega prvenstva, ter seveda domačo ekipo in njene prve tekmece Beloruse.

Selektor Slovenije Alberto Giuliani pravi, da ni nič novega v ekipi, kar je dobra novica. "Pripravljeni smo. Seveda je nekaj manjših težav, a razmišljamo kot ekipa, pripravljeni smo na igro. Prva tekma je vedno težka, še posebej na tako velikem tekmovanju in če igraš doma. Z njimi smo že igrali, a to je zdaj nova ekipa, ker imajo tri nove igralce. So na višji ravni, mi pa bomo morali igrati bolje, da jih premagamo."

"Slovenski navijači znajo biti zelo spodbudni, lahko nas zelo razbremenijo." Foto: CEV

Vlogo prvega favorita v skupini in tudi širše na prvenstvo je Giuliani podelil Rusom. "A mi se s tem ne smemo obremenjevati, pomembno bo, da nam bo ob pomoči navijačev uspelo. Slovenski navijači so lahko zelo spodbudni, lahko nas zelo razbremenijo."

Prvi slovenski nasprotnik bo Belorusija, njen kapetan Sjarhej Busel je prepričan, da bo njegova ekipa v Stožicah prikazala dobro odbojko. "Pripravljeni smo na to tekmo in na vse prvenstvo. Kot ekipa smo že prikazali dobro odbojko, upam, da bo na EP še boljša. Slovenija ima nekaj igralcev na vrhunski ravni, težko bo proti njim, je pa dobro, da z njimi igramo že prvo tekmo."

Kako se prodajajo vstopnice? Za EP je vse pripravljeno, prireditelji so sporočili, da so v zadnjih dneh prodali še šest tisoč vstopnic, tako da je številka prodanih zdaj 26 tisoč. Največje zanimanje je za tekmo med Slovenijo in Rusijo v sredo, za katero so ljubitelji odbojke že kupili šest tisoč vstopnic. Za uvodno tekmo z Belorusijo je po zadnjih podatkih prodanih tri tisoč vstopnic.

Finska je neznanka, a po pričakovanjih tekmecev se bo predstavila z močno zasedbo. Slovenija bo z njo igrala drugo tekmo v soboto, njen selektor Joel Banks pa pričakuje dobro tekmo s Slovenijo in tudi dobro tekmovanje na sploh. "Slovenija in Rusija sta favorita, a vse tekme bodo zanimive. Zavedamo se pomena prve tekme s Severno Makedonijo, zmaga bi bila zelo pomembna," pravi Banks.

"Preden smo se odpravili sem, se je govorilo o 2000 navijačih. To je na Finskem že tradicija, da gredo spodbujat svojo ekipo." Foto: CEV

Finci bodo imeli tudi dobro podporo s tribun, po napovedih se v Slovenijo na EP v odbojki odpravlja več kot dva tisoč njihovih rojakov. "Preden smo se odpravili sem, se je govorilo o dva tisoč navijačih. Na Finskem je že tradicija, da gredo spodbujat svojo ekipo. Upam, da nam bo to pomagalo, dobro vzdušje je vedno pomembno, odbojka pa je na Finskem zelo vpliven šport."

Brez tako številčne podpore bodo Rusi, ki pa bodo imeli na plečih odgovornost branilke naslova in statusa prvega favorita. Čeprav sta tako selektor Tuomas Sammelvuo kot kapetan Igor Kobzar poudarjala, da je takšne vloge treba potrditi na terenu, ne le na papirju, pa bo Rusija vseeno ekipa, proti kateri bodo vse ekipe igrale s 110 odstotki, kot je dejal selektor.

"Seveda veljamo za favorite, toda na EP je veliko močnih držav. Na zadnjih EP je bilo nekaj nepričakovanih izidov, vsak lahko premaga vsakogar." Foto: CEV

"Prišli smo včeraj, malo smo se razgledali po mestu. Všeč nam je, mesto je lepo, tudi dvorana je super. Kar pa zadeva odbojko: pripravljali smo se tri tedne in smo pripravljeni, da začnemo EP. Za nas je to le eno od tekmovanj v tem letu. Za zdaj razmišljamo le o prvi tekmi s Turki, potem pa naprej," je dejal ruski kapetan Kobzar.

O pritisku noče razmišljati, prav tako se ne obremenjuje s Slovenijo. "Seveda veljamo za favorite, toda na EP je veliko močnih držav. Na zadnjih EP je bilo nekaj nepričakovanih izidov, vsak lahko premaga vsakogar. Slovenija je zelo močna, ob domačih gledalcih pa bo ta tekma zelo zanimiva."

Tekma med Slovenijo in Rusijo, ki bo po pričakovanjih slovenskih ljubiteljev odbojke odločala o prvem mestu v tej skupini, bo zadnja slovenska v predtekmovanju v sredo, 18. septembra.

