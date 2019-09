Slovenski selektor po super začetku: Ostajamo trdno na tleh

"Čeprav rezultat tega ne kaže, je šlo za zelo težko tekmo. Predvsem iz psihološkega vidika. Prva tekma na domačem turnirju, bili smo nervozni, a vesel sem za fante, da so se držali navodil in razveselili navijače, ki so jih prišli spodbudit v tako lepem številu," je po uvodni zmagi nad Belorusijo na domačem EuroVolleyju povedal slovenski selektor Alberto Giuliani.

Čeprav se ni natančno vedelo, kaj se lahko od Belorusov pričakuje, so slovenski odbojkarji v Stožicah veljali za velike favorite. Gostje so lahko korakali ob boku Slovencev le na začetku prvega niza, ko so celo vodili z 10:8, nato pa se je kar naenkrat vse zrušilo in ob zelo dobri predstavi domačih odbojkarjev izgubili sapo.

Slovenci so se sprehodili do prvega niza, še lažje prišli do drugega, ko so že na začetku povedli z 9:0, še največ so Belorusi pokazali v tretjem nizu, a tudi je bilo premalo, da bi lahko razpoloženim Slovencem odščipnili vsaj niz.

Dva meseca dela se je pokazalo tudi na igrišču

"Res sem zadovoljen s prikazanim. Izjemno smo igrali v bloku in protinapadu, tudi float servis je Belorusom povzročal oblico težav. Veliko bolje je bilo kot na tekmi pred dvema mesecema, ko so nam vzeli niz. A od takrat je minilo dva meseca, vmes smo dvignili naš nivo igre in to se je danes tudi pokazalo. A poslušajte me, to je samo začetek, majhen korak na tem prvenstvu. Ostajamo trdno na tleh," je po suvereni zmagi miril italijanski strateg.

V Stožicah je slovenske odbojkarje spremljalo tudi 4500 glasnih navijačev: "Tudi naši navijači vedo, kako zahtevna je prva tekma. Prišli so v velikem številu in nam pripravili izjemno vzdušje. To sem tudi pričakoval, saj smo si pred dnevi ogledali nogometno tekmo, kjer bi bilo prav tako noro. Upam, da jih bo na tekmi s Finci še več."

