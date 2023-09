Brez velikih skrivnosti: to bo tudi malo osebna tekma

Slovenski odbojkarji so imeli po torkovem zmagovitem zaključku skupinskega dela evropskega prvenstva, v katerem so s 3:0 premagali Bolgarijo, prosto sredo, v četrtek pa se je začela priprava na nadaljevanje misije Varna/Rim. Naslednja slovenska ovira na poti do končnega cilja bo v soboto ob 16.30 Turčija.

Če so Slovenci skupinski del opravili z odliko, s petimi zmagami in le enim izgubljenim nizom, pa so bili Turki v predtekmovanju neprepričljivi. Trepetali so vse do konca. Napredovanje so si zagotovili šele po zadnjem obračunu, ko so po zmagi nad Izraelom zasedli četrto mesto.

Alen Pajenk pred tekmo s Turki (vir: OZS):

"Osredotočiti se nase"

Selektorsko taktirko Turkov vihti dobri znanec Slovencev Alberto Giuliani. Med letoma 2019 in 2021 je kot selektor vodil prav slovensko reprezentanco, ki je pod njegovim vodstvom med drugim dvakrat zaigrala v finalu evropskega prvenstva in osvojila dve srebrni odličji.

Prizor z EuroVolleyja 2019. Alen Pajenk in nekdanji selektor Slovencev, zdaj Turkov, Alberto Giuliani nista sodelovala zgolj v reprezentanci, v zadnji sezoni sta moči združila tudi v klubu. Foto: Grega Valančič / Sportida Večino Slovencev dobro pozna, še najbolj sveže spomine ima na izkušenega srednjega blokerja Alena Pajenka, s katerim sta v zadnji sezoni uspešno sodelovala tudi na klubski ravni pri Olympiakosu. Barve tega brani tudi Tonček Štern, ki pa zaradi poškodbe in operacije trenutno ne more pomagati rojakom. Pred tem je pri Asseco Resovia treniral Klemna Čebulja in Jana Kozamernika.

"Dobro jih poznamo, pa tudi oni nas, Alberto je bil naš trener, mislim, da ne bo nekih velikih skrivnosti. Bo pa treba biti zbran, igrati svojo igro, se osredotočiti nase. Nikakor Turkom ne smemo dovoliti, da bi bili oni tisti, ki bodo narekovali potek tekme. To bo tudi malo osebna tekma, saj sva z Albertom preživela veliko časa skupaj. Tako kot na igralce se osredotočam tudi nanj, da ga premagamo. Treba bo iti na vso moč, na zmago," je v izjavi za Odbojkarsko zvezo Slovenije dejal 37-letni Pajenk.

Žiga Štern pred srečanjem s Turki (vir: OZS):

"Če 'ustavimo' Lagumdžijo, smo naredili že veliko"

Turki so v tej reprezentančni sezoni osvojili evropsko ligo, ko so v finalu premagali Ukrajince, nato pa v finalu Challenger Cup še Katar in si zagotovili nastopanje v ligi narodov v prihodnji sezoni. Vloga papirnatega favorita je v rokah Slovencev, ki so ligo narodov letos končali s sedmim mestom.

"Mislim, da bo jutri zelo težka tekma, Turki spadajo v vrh evropske odbojke. Imajo nekatere zelo dobre igralce. Med temi lahko izpostavimo korektorja Lagumdžijo, ki je zagotovo eden najboljših na svetu. Če 'ustavimo' njega, smo naredili že veliko," s prstom na Adisa Lagumdžijo kaže prosti igralec Jani Kovačič. Slovenci opozarjajo predvsem na korektorsko orožje Adisa Lagumdžijo. Član Cucine Lube Civitanova je v lanski osmini finala svetovnega prvenstva preglavice že povzročal Američanom. Foto: Guliverimage

Turški korektor je na lanskem svetovnem prvenstvu v osmini finala povzročal nemalo preglavic favoriziranim Američanom, ustavil se je pri 31 točkah, na koncu pa z rojaki klonil po hudem boju in petih nizih. Na letošnjem EP je dosegel 83 točk (4,37 na niz), s čimer je peti najboljši posameznik dozdajšnjega dela prvenstva.

Zmagovalec slovensko-turškega dvoboja se bo v ponedeljkovem četrtfinalu v Varni pomeril z zmagovalcem tekme med Portugalsko in Ukrajino. Polfinala in tekmi za odličje bodo 14. in 16. v Rimu.

Evropsko prvenstvo v odbojki (28. avgust–16. september 2023) Osmina finala Petek, 8. september Sobota, 9. september Nedelja, 10. september

Četrtfinale v Bariju Torek, 12. september

zmagovalec Italija – Češka/Severna Makedonija (Bari) – zmagovalec Nizozemska – Nemčija

zmagovalec Poljska – Belgija – zmagovalec Srbija – Češka/Severna Makedonija Polfinale in tekmi za odličja bodo v Rimu 14. in 16. septembra.

