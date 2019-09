V živo: Belorusi se v tretjem nizu bolje upirajo Slovencem

Slovenska odbojkarska reprezentanca pravkar igra uvodno tekmo domačega evropskega prvenstva. V Stožicah ji nasproti stoji Belorusija, ki je v Slovenijo tokrat pripotovala v spremenjeni zasedbi kot pred dvema mesecema, ko se je že mudila v Ljubljani. Do prvih zmag so prišli Rusija, Finska, Italija in Bolgarija.

EP, 1. krog



Slovenija : Belorusija 2:0* (25:17, 25:14, 19:14)



*tekma se je začela ob 20.30

Belorusi so v tem poletju že nastopali v Ljubljani, lovili so vstopnico v ligo narodov, a so jim te sanje v polfinalu ugasnili ravno Slovenci. Naši fantje so na koncu zmagali s 3:1 v nizih, a vse ni potekalo tako gladko. Gostje so vodili že z 1:0 in bili na pragu vodstva z 2:0 v nizih, vendar so se domači rešili in na koncu s 27:25 izenačili. Za tem se je tehtnica obrnila na slovensko stran in četa Alberta Giulianija je mirno zmagala in vstopila v finale. Omenimo še, da so imeli Belorusi tudi veliko smolo, saj se jim je že v prvem nizu poškodoval prvi korektor Radzivon Miškevič.

Odbojkar ruskega Urala je zdaj ponovno pripravljen, beloruski selektor pa je v nasprotju z julijsko akcijo zdaj v Ljubljano pripeljal 14 igralcev, od tega šest odbojkarjev, ki jih julija ni bilo v Stožicah.

Začetek prvega niza je bil izjemno izenačen, pri Slovencih je bil najbolj razpoložen presenetljiv adut selektorja Alberta Giulianija Mitja Gasparini, ki načeloma ni začenjal obračunov, a tokrat je 35-letni Izolan že v uvodu obračuna priskrbel kar nekaj točk. Ko sta se razigrala še Klemen Čebulj in Jan Kozamernik Belorusi niso imeli več pravega odgovora. Slovenci so po izenačenju 10:10 hitro ušli in prvi niz dobili s 25:17.

Slovenci so odlično odprli tudi drugi niz in z vodstvom 4:0 Beloruse hitro prisilili v time-out. A tudi ta jim ni pomagal, Kozamernik je še naprej odlično serviral, nasprotniki pa niso našli odgovora, tako da je beloruski selektor že pri 8:0 vzel še drugi time-out. Belorusi so do prve točke prišli šele pri znižanju na 9:1. Tudi nadaljevanje niza je bilo bolj ali manj slovensko, Giulianijeva četa je drugi niz dobila s 25:14.

Tesneje je bilo spet v tretjem nizu. Belorusi so se po zaostanku približali na 8:7 in Slovence prisilili v minuto odmora.

Prihod Slovencev na igrišče:

Slovenija : Belorusija Slovenija: T. Štern, Pajenk, Kozamernik, Šket, Gasparini, Vinčić, Štalekar, Ž. Štern, Klobučar (L), Kovačič (L), Videčnik, Ropret, Uranut (K), Čebulj Belorusija: Radziuk, Antanovič, Busel (K), Šmat, Zabarouski (L), Burau, Cjuškevič, Miškevič, Čarapovič, Kuklinski, Kuraš, Marozau, Udris, Alpevič (L)

Zmage Rusov, Bolgarov, Italijanov. Zvečer bodo na delu Francozi ...

Rusi so za uvod s 3:1 premagali Bolgare. Foto: CEV

Čast prve tekme na EuroVolleyju 2019 je v Montpellieru pripadla Bolgarom in Grkom, s 3:0 so do prve zmage prišli prvi. Tudi Stožice so že gostile prvi obračun. Favoritinja "slovenske skupine" Rusija je Turkom oddala niz in slavila s 3:1.

Italijani so brez izgubljenega niza odpravili Portugalsko, Finci pa so s 3:1 premagali Severno Makedonijo.

Francija, ena izmed štirih gostiteljic tega prvenstva, se meri z Romunijo. Galski petelini ne morejo računati na prvega zvezdnika Earvina Ngapetha, ki bo izpustil prvi del (vsaj tri tekme) skupinskega dela.

V preostalih skupinah, B in D, se bo igralo v petek.

Evropsko prvenstvo, moški, 1. dan:

Skupina C - Slovenija:

Skupina A - Francija:

